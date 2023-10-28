Организатора избиений прохожих в Петербурге объявили в международный розыск

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск», - отметили в ведомстве.

По данным СК, организатором нападений был 18-летний молодой человек. Сейчас он скрывается. Всего по делу задержали 11 молодых людей, среди них уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Подозреваемых заключили под стражу.

Толпа подростков избивала людей и снимала все это на камеры смартфона, также они называли себя «азербайджанской мафией». Полиция Санкт-Петербурга ранее установила первых двух пострадавших от действий группы подростков, н ападавших на прохожих.

Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и 14-летний житель Московского района.