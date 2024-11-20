20 ноября 2024, 23:17

Оправдавший теракт на Крымском мосту уральский учитель уехал в колонию-поселение

РИА «Новости»
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Публично одобривший теракт на Крымском мосту во время урока в девятом классе учитель истории и обществознания из школы Екатеринбурга получил три года колонии-поселения. Такой приговор вынес Центральный окружной военный суд. В пресс-службе ведомства добавили, что мужчине также запретили на два года заниматься педагогической деятельностью.

В ходе рассмотрения дела судья установил, что мужчина работал учителем истории и обществознания. Он не поддерживал проведение специальной военной операции, а также решения по внутренней политике российского правительства.

Публично о своих взглядах учитель заявил на уроке в девятом классе, когда допустил высказывание, оправдывающее террористический акт на Крымском мосту.

После вынесения приговора осужденного взяли под стражу и под конвоем отправили к месту отбывания наказания.

В понедельник, 18 ноября, Тверской суд Москвы назначил 2,5 и три года колонии-поселения разрушителям стихийного мемориала , посвященного бойцам специальной военной операции на улице Варварка.

Суд установил, что осужденные в начале марта раскидали и растоптали букеты, выставленные в центре Москвы в честь российских военных. Против них завели уголовное дело о повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Публично одобривший теракт на Крымском мосту во время урока в девятом классе учитель истории и обществознания из школы Екатеринбурга получил три года колонии-поселения. Такой приговор вынес Центральный окружной военный суд.

В пресс-службе ведомства добавили, что мужчине также запретили на два года заниматься педагогической деятельностью.

Суд Приговоры Учителя Взрыв на Крымском мосту
20 ноября 2024, 23:18
Россиянка откопала в огороде кости родственника и раскрыла убийство
РИА «Новости»
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Дачница в Татарстане откопала скелет и раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж убил своего брата и закопал его кости в огороде, сообщили «Известия».

Местом захоронения стал участок в деревне Клятле в Нижнекамском районе. Тело мужчины пролежало под землей четыре года, пока местная жительница случайно не наткнулась на него.

Женщина сама раскрыла преступление. Она выяснила, что ее муж в 2020 году убил своего брата и закопал на даче. Источник «Известий» сообщил, что полиция начала проверку.

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Местная жительница убила своего мужа, вместе с сыном закопала его тело, а через два года, перед приездом кинолога со служебной собакой, попыталась сжечь кости в бане.

Убийства Татарстан
20 ноября 2024, 21:56
Житель Кирова придрался к подросткам и получил выстрел в лицо. Конфликт попал на видео
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В Кирове двое подростков повздорили со случайным прохожим и выстрелили ему ракетницей в лицо. По версии следствия, мужчина сам спровоцировал их на конфликт. 360.ru показал записи камеры видеонаблюдения.

Перепалка произошла во дворе дома по улице Красина. Два брата, в том числе 17-летний студент техникума, шли в одну сторону, 18-летний мужчина - им навстречу. Когда они разминулись, последний подозвал подростков, спросил о чем-то, и те запустили ему в лицом ракетницу. Разлетелись искры, выстрел попал мужчине в глаз. Подростки сбежали. Спустя время подъехали патруль ДПС и скорая помощь.

Помощник руководителя СУ СК России по Кировской области Мария Меркулова сообщила 360.ru, что началась проверка. Обстоятельства нападения установит следствие.

«Причины конфликта устанавливаются, но предварительно 18-летний потерпевший спровоцировал конфликт», - сказала она.

По версии местных СМИ, мужчина придрался к внешнему виду подростков - широким штанам и окрашенным волосам. Один из них пустил в дело ракетницу, когда незнакомец спросил о наушниках и приблизился.

Еще одно нападение расследуется в Саратовской области. Сын главы армянской диаспоры оттаскал девушку за волосы и скрылся. Отец извинился за выходку сына, а следователи объявили его в международный розыск.

Драки Стрельба Преступления Школьники Следственный комитет России
20 ноября 2024, 20:55
Россиянка привлекла детей к ограблению пункта выдачи заказов
Телеканал «360»
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Практический урок по краже дала жительница Кирова двум местным школьникам, к которым втерлась в доверие. Как сообщили в пресс-службе областного главка СК, злоумышленница уговорами и обещаниями привлекла детей к похищению товаров из пункта выдачи заказов.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах первой в зал хранения товаров вошла «атаманша», которая оценила обстановку и взвесила одну из коробок, рассчитывая силы своих несовершеннолетних подельников.

После этого женщина запустила в помещение двух школьников, которые помогли ей собрать чужие заказы и вынести из зала.

По данным следствия, всего из пункта выдачи заказов пропали товары на сумму более 100 тысяч рублей. Следователи завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Женщина пока проходит в качестве подозреваемой. Областной главк МВД завел уголовное дело о краже. Все похищенное имущество вернули владельцу ПВЗ.

В первой половине ноября уральские следователи завели дело о хулиганстве после избиения подростком-мигрантом девочки в одной из школ Свердловской области. Момент нападения попал на видео, на которое обратил внимание председатель СК Александр Бастрыкин.

Уголовное дело Дети Ограбления Россия Школьники Следственный комитет России
20 ноября 2024, 20:38
Оттаскал за волосы и сбежал. В Балакове сын лидера армянской диаспоры напал на девушку
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В городе Балаково в баре «Амбар» на глазах у посетителей мужчина оттаскал девушку за волосы, а затем скрылся от правоохранителей. В распоряжении 360.ru оказались кадры случившегося.

Нападение произошло в ночь на 17 ноября. Разъяренный мужчина схватил девушку за волосы и, матерясь, протащил по коридору.

«Где они?» - кричал он.

Кого именно искал мужчина, неизвестно. Это происходило на глазах многочисленных очевидцев, но они не решились остановить агрессора. По информации 360.ru, им оказался 25-летний сын председателя саратовской региональной общественной организации «Национально-культурный армянский центр „Урарту“» Петика Аспояна Артем.

Впоследствии отец принес публичные извинения.

ИА «Взгляд-инфо» сообщило, что он распространил в местных СМИ письмо, в котором обвинил девушку в провоцировании конфликта. Аспоян-старший заявил, что она по-армянски выругалась в адрес сына, а ее спутник ударил его по голове и скрылся.

«Понимая весь груз ответственности за поведение молодежи, приношу свои извинения за случившееся», - сказал глава диаспоры.

Извинения не исправили ситуацию. Следователи на основании попавшего в интернет видео возбудили уголовное дело по части первой статьи 213 УК России «Хулиганство».

Пресс-служба саратовского СК сообщила, что подозреваемый скрылся. Правоохранители заочно предъявили ему обвинение и объявили в международный розыск.

В Москве произошло еще одно нападение в баре , в результате которого пострадал мужчина - боец смешанных единоборств Кирилл Фоменков. Его избили охранники.

Саратов Драки Уголовное дело Преступления Избиения

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