25 июня 2024, 06:46

«Опознал его». Адвокат — о выжившем захватчике заложников в ростовском СИЗО

РИА «Новости»
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Один из заключенных, участвовавших в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, выжил. Он находится в больнице, сообщил РИА «Новости» его адвокат.

«Да, опознал его. <…> Он жив, со слов судьи. Находится в больнице», - сказал он.

Адвокат опознал на видео из изолятора Даниила Камнева, своего подзащитного по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Он сообщил, что еще не навещал подозреваемого, поэтому не знает о тяжести его состояния.

Захват заложников произошел 16 июня. Несколько заключенных выбрались из камер и пленили двух сотрудников ФСИН.

По официальной информации , преступников ликвидировали во время штурма, однако паблики сообщили об одном выжившем. Мужчина 1996 года рождения получил ранение в голову и впал в кому.

Уголовное дело Терроризм Захват заложников в ростовском СИЗО
25 июня 2024, 04:45
Стало известно, кто был первой целью террористов в Дагестане
РИА «Новости»
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Террористы в Дагестане сначала хотели убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Это они обсуждали в своей переписке, сообщила газета «Известия».

Священнослужитель сначала был основной целью нападения. Во время планирования теракта четко наметили и другие объекты для атаки - синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, личности подозреваемых уже установили. При этом на свободе могут быть те, кто оказался причастен к организации теракта.

«Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», - заявил источник газеты.

Боевики открыли стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня. Котельников умер, когда попытался помешать злоумышленникам. В ходе происшествия погибли 20 человек - пять гражданских лиц и 15 полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур - 24, 25 и 26 июня. Правительство пообещало оказать помощь родным погибших.

Дагестан Стрельба Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 02:53
«Там люди стоят». Погибший в Махачкале полицейский Алиев отказался прятаться от террористов
РИА «Новости»
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Жители Махачкалы предлагали полицейскому Хабибу Алиеву спрятаться от террористов, но он отказался. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на родственника правоохранителя.

«Житель забежал с улицы… калитку открыл: „Зайди“. [Хабиб] говорит: „Там люди стоят, надо помочь, чтобы они зашли“», - рассказал двоюродный дядя погибшего.

Эту информацию подтвердила РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», - подчеркнула она.

В результате перестрелки с нападавшими Алиев погиб.

Ранее стало известно, что в Махачкале и Дербенте жертвами нападения боевиков стали 20 человек. Среди пострадавших и погибших есть правоохранители и простые жители.

Полиция Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 01:26
Земли санатория «Барвиха» продали в 236 раз ниже рынка
РИА «Новости»
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Земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые ранее принадлежали санаториям Управления делами президента, продали в 2001 году в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.

Земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые ранее принадлежали санаториям Управления делами президента, продали в 2001 году в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.

«На 2001 год стоимость земель составила 54,4 миллиона рублей <…> Но в реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз», - подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, это свидетельствует о «недобросовестности заключенного контракта».

Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Константина Бейрита.

Суд Москва
24 июня 2024, 23:57
Совладельца холдинга «Русские фонды» отправили под домашний арест
Pxhere
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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Константина Бейрита. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина проходит по делу о мошенничестве. Еще один фигурант - бизнесмен Евгений Новицкий.

«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года», - отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе суд отправил под домашний арест Новицкого. Его обвинили по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, организованная группа с участием бизнесмена решила похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ликвидированных ценных бумаг на биржевых торгах.

Силовики задержали Бейрита и еще одного совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева 24 июня.

Суд Мошенничество Аресты

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