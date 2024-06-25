«Да, опознал его. <…> Он жив, со слов судьи. Находится в больнице», - сказал он.

Адвокат опознал на видео из изолятора Даниила Камнева, своего подзащитного по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Он сообщил, что еще не навещал подозреваемого, поэтому не знает о тяжести его состояния.

Захват заложников произошел 16 июня. Несколько заключенных выбрались из камер и пленили двух сотрудников ФСИН.

По официальной информации , преступников ликвидировали во время штурма, однако паблики сообщили об одном выжившем. Мужчина 1996 года рождения получил ранение в голову и впал в кому.