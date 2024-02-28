28 февраля 2024, 15:47

«Опорочила честь бойцов». Ветеран СВО рассказал о жалобе на владелицу кафе Люберец

Читайте нас в: Google Новости

Жалобу в Следственный комитет на выгнавшую бойца СВО владелицу кафе в городском округе Люберцы написал ветеран боевых действий Алексей Лисицын. В беседе с «360» он подчеркнул, что своим поведением предпринимательница опорочила честь всех военных, включая погибших и получивших серьезные увечья.

Мужчина пояснил, что узнал о случившемся из социальных сетей, где предпринимательница сама рассказала о том, что произошло.

«Я лично попросил [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина обратить внимание на этот случай. Считаю, что это преступление. Недопустимо порочить честь людей, которые защищают Родину. Мне до слез обидно, потому что мои товарищи отдали свои жизни за то, чтобы у нее был свой бизнес, а она нас же и оскорбляет», - заявил Лисицын.

Собеседник «360» добавил, что у ребят, которые вернулись с фронта, действительно могут быть небольшие проблемы со стабильной психикой. Но в их положение можно войти и не нужно проявлять агрессию и хамство.

«Я никого не прикрываю, но если агрессия и оскорбления армии и страны происходят просто так, то с этих людей надо спрашивать», - добавил он.

Обществу нужно сплотиться Лисицын подчеркнул, что сегодня каждый россиянин должен обращаться в правоохранительные органы, если видит сообщения, которые несут оскорбления в адрес армии, Родины и народа.

«Каждый из бойцов должен знать, что сражается за правовое государство. Чтобы люди, которые настроены против нашей страны, не вели себя так. Общество должно сплотиться и сразу обращаться в органы с жалобой на порочащие армию и государства заявления», - заявил собеседник.

Он добавил, что как у верующего ненависти к владелицы кафе у него нет и он желает женщине только трезвости ума и покаяния.

«Если она придет к этому и поймет, что каждый человек ошибается, то все у нее в жизни будет хорошо», - подытожил Лисицын.

Отдельно ветеран поблагодарил сотрудников полиции и Следственного комитета, которые оперативно отреагировали на жалобу.

В ходе общения Алексей Лисицын рассказал, что тоже принимал участие в СВО. Но на передовой серьезно заболел. После перенесенной операции его комиссовали, и мужчина решил помогать бойцам и их семьям, находясь в тылу.

Реакция СК и позиция владелицы кафе В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что в отношении владелицы кафе в Люберцах завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды. В ведомстве добавили, что после полученной жалобы женщину также проверят на финансирование ВСУ.

Сама обвиняемая в своих постах говорила, боец СВО вел себя неподобающе, поэтому она попросила его уйти.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - написала она в социальных сетях. Этот пост следователи посчитали экстремистским.

После возбуждения уголовного дела вход в помещение в кафе опечатали, но пломбу кто-то успел сорвать.

Генпрокуратура РФ Штрафы Уголовное дело Люберцы Ветераны Военные СК РФ Армия
28 февраля 2024, 13:57
Туристов в Калининграде накажут за пикник на братской могиле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Задержанные за вандализм на воинском мемориале мужчина и женщина в Калининграде стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в надругательстве над могилами, сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.

Преступление в ночь на 27 февраля зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Следователи выяснили, что 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя женщина из Ижевска устроили на братской могиле - мемориальном комплексе 1200 гвардейцам - пикник и прыжки через Вечный огонь. Напоследок туристы забрали корзину с цветами, которую возложили к памятнику.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Следователи обещали установить все без исключения обстоятельства произошедшего.

Нарушителей задержали силами Росгвардии и полиции. Мужчину увезли в спецприемник, а женщину госпитализировали.

Уголовное дело Калининград Вандализм
28 февраля 2024, 13:27
Полиция задержала банду, переславшую за рубеж 150 млн руб. от телефонных аферистов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге задержали банду, которая с помощью «серых» сим-карт выкрала у россиян и вывела за границу боле 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ноябре ноябре 2022 года правоохранители пресекли деятельность пособников телефонных мошенников. Полиция задержала трех аферистов, которые с помощью специального оборудования подключили более 12 тысяч сим-карт.

«Через них в дальнейшем проведено свыше 150 миллионов рублей, похищенных у российских граждан и выведенных за рубеж», - указала Волк.

Спустя время оперативники задержали еще двух фигуристов дела. Они поставляли знакомым работникам сотовой компании крупные партии «серых» сим-карт.

Затем полицейские вышли на след двух дилеров крупных операторов сотовой связи. Они вносили в базу данные о несуществующих клиентах. После чего сим-карты активировали и передавали аферистам.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве , неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

Санкт-Петербург Уголовное дело Мошенничество Полиция
28 февраля 2024, 13:12
Пенсионерка в Белгороде ради мошенников продала двухкомнатную квартиру
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Белгороде мошенники нашли риелтора, убедили пожилую женщину продать квартиру и отдать им деньги. Пенсионерка осталась без жилья и обратилась в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Белгородской области.

Преступники под видом правоохранителей в течение двух недель, со 2 по 17 февраля, звонили женщине и убеждали продать двухкомнатную квартиру. По их словам, кто-то уже пытался сделать это без ведома владелицы, и звонившие якобы готовы ее обезопасить - перепродать и выкупить.

Пенсионерка поддалась на уговоры. Мошенники нашли риелтора, который помог 81-летней женщине найти покупателей и оформить сделку. Полученные 3,5 миллиона рублей потерпевшая отдала незнакомцу. Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

Злоумышленники придумали новую схему обмана. Они распространили письма о «налоге на СВО». Специалист по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал не переходить по ссылке из письма и перепроверять информацию.

Уголовное дело Пенсионеры МВД РФ Мошенничество Полиция
28 февраля 2024, 10:46
Оскорбившей участников СВО хозяйке кафе из Люберец грозит до 5 лет колонии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Владелице кофейни в Люберцах, которая выгоняла пришедших в заведение бойцов СВО и хвасталась этим в соцсетях, грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении женщины ранее возбудили дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

О возбуждении дела ранее сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве уточнили, что обращение к председателю ведомства Александру Бастрыкину разместили в Сети активисты одной из общественных организаций, которые сообщили о ситуации в кофейне в Люберцах.

Они указали, что владелица заведения не пускала в кафе участников СВО, а позже выложила пост с высказываниями экстремистского характера. Также заявители попросили проверить ее на причастность к финансированию ВСУ.

В соцсетях женщина заявляла, что отказала участнику СВО в обслуживании, потому что ей не понравилось его поведение.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - заявила она.

На этот комментарий быстро обратили внимание правоохранители, установив личность владелицы кафе. В минувший понедельник суд оштрафовал ее на 45 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией Вооруженных сил России.

СК РФ

Новости по теме