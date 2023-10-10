Оперативники раскрыли в Москве хищение автомобилей, совершенное в 2019 году

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По информации ведомства, злоумышленник, действуя по доверенности от юридического лица, заключил договор аренды нескольких транспортных средств с организацией, после чего похитил их и перестал поддерживать связь с фирмой. Общий ущерб составил свыше миллиона рублей.

Во время расследования преступлений прошлых лет удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Подмосковья, имевший судимость. Он продал похищенные автомобили и потратил полученные деньги на личные нужды.

Розыск похищенных автомобилей продолжат. Против мужчины возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

Ранее четверых подозреваемых в угоне машин арестовали в Москве.