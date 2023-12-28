28 декабря 2023, 08:35

Оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по подозрению в совращении школьницы

РИА «Новости»
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Оперативника уголовного розыска одного из отделений МВД в Екатеринбурге задержали из-за подозрений в совращении 13-летней девочки. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Полицейский занимался розыском подростка. По версии следствия, мужчина привез школьницу домой и вступил с ней в интимные отношения.

Ленинский суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Обвиняемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы, отметил собеседник издания.

«В случае подтверждения вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством нашей страны вне зависимости, по обоюдному согласию это было или нет», - заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в Пензе учителя обвинили в совращении восьмиклассницы. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по двум статьям.

Суд МВД РФ Екатеринбург
28 декабря 2023, 09:14
«Вспылил, как говорится». Сломавшего шлагбаум и напавшего на очевидцев мужчину в Буграх допросила полиция
Пресс-служба МВД
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В Ленобласти задержали участника конфликта на парковке в поселке Бугры Всеволожского района. Он сознался, что сломал шлагбаум, напал на мужчину с ребенком и поругался с женщиной. Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала в своем Telegram-канале видео допроса.

«Сломал шлагбаум и человека ударил. Вспылил, как говорится. Он не работал, „моросил“ вверх-вниз, я выезжал пару раз. Так получилось. Конечно, раскаиваюсь», - сказал он.

Очевидцы, по его словам, спровоцировали его на драку - стали снимать, как он ломал шлагбаум, и вести себя агрессивно. Мужчина пообещал восстановить конструкцию, если технически это возможно.

Он стал фигурантом уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство», которое возбудили после происшествия в одном из жилых комплексов в поселке Бугры. Мужчина поругался с местной жительницей, назвал себя хозяином многоэтажки и руками сломал шлагбаум. Проходивший мимо отец с двухлетним ребенком попытался успокоить дебошира и получил несколько ударов.

В Москве покупатель ударил охранника магазина. Уголовное дело возбудили после того, как у пострадавшего диагностировали серьезную травму.

Драки Санкт-Петербург Ленинградская область МВД РФ Полиция
27 декабря 2023, 16:01
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу
Пресс-служба Следственного комитета
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В Московской области задержали 72-летнего мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Задержанным оказался житель деревни Топканово. Он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.

Во время следственных действий по камерам видеонаблюдения удалось установить маршрут пропавшей женщины, а также сопоставить передвижение автомобилей на этом же участке пути. Под подозрение попал 72-летний мужчина, в багажнике его машины обнаружили следы крови. На вещах потерпевшей, найденных в соседнем населенном пункте, выявили генотип подозреваемого.

«В настоящее время с мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются масштабные поисковые мероприятия с целью обнаружения тела потерпевшей», - сообщили в ведомстве.

Об исчезновении 70-летней женщины заявила ее дочь. Пенсионерка 23 декабря выехала из столицы в Каширу на электричке, а через несколько часов позвонила дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный. После этого женщина перестала выходить на связь.

Убийства Кашира Следственный комитет России
27 декабря 2023, 14:28
Приговор по делу об обороте 40 килограммов наркотиков вынесли в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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Московский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Саратовской области и 27-летнему жителю Краснодарского края за незаконные производство, приобретение, хранение и покушение на сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Правоохранители изъяли из оборота около 40 килограммов наркотических веществ и их прекурсоров.

Суд установил, что мужчины вместе с соучастниками купили землю и дом в Егорьевске и оборудовали там химическую лабораторию для изготовления и хранения синтетических наркотиков для сбыта. Правоохранители пресекли деятельность лаборатории в октябре 2022 года.

Жителя Саратовской области приговорили к 14 годам в колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Уроженец Краснодарского края получил 19 лет в колонии особого режима и штраф в 400 тысяч рублей. Землю и дом, где находилась лаборатория, конфисковали в доход государства как предмет преступления. Приговор пока не вступил в силу.

Уголовное дело в отношении сообщников двух мужчин выделили в отдельное производство.

Ранее полиция задержала жителя Курганской области по подозрению в сбыте наркотиков. У него нашли более 31 килограмма N-метилэфедрона.

Наркотики Суд Видео Приговоры
27 декабря 2023, 09:15
Уголовное дело возбудили после убийства матери бойца СВО в Набережных Челнах
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летней матери участника спецоперации в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Об убийстве стало известно накануне. Как писали СМИ, женщина признавалась сыну, что хочет развестись с мужем, поскольку влюбилась в уроженца Средней Азии. Предположительно, ее новый возлюбленный вместе с младшим братом и совершили преступление, а затем решили избавиться от тела по частям. На камеру видеонаблюдения попали двое мужчин, выносящих странный пакет. Источник «360» указал, что один из подозреваемых уже покинул Россию.

Подозреваемых - двух граждан Узбекистана 22 и 37 лет - объявили в розыск. О ходе расследования доложат главе СК России Александру Бастрыкину.

Уголовное дело Убийства Татарстан СК РФ Следственный комитет России

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