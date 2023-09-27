«Они так „развлекаются“». Житель Щелкова рассказал о нападении мигрантов

27 сентября 2023, 22:13
РИА «Новости»
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Толпа мигрантов напала на вступившегося за свою жену жителя городского округа Щелково. В беседе с «360» пострадавший рассказал, что в драку ему пришлось ввязаться дважды: первый раз на парковке, где он встретил обидчиков, а второй, когда они начали его преследовать.

Собеседник подчеркнул, что драку затеяли приезжие. Он добавил, что мигрантов уже задержали и ночь они точно провели в отделе полиции.

«Они собираются на парковке около ресторана „Вкусно - и точка“. Молодые от 20 до 25 лет. В выходные им нечего делать, поэтому они так „развлекаются“»», - заявил собеседник «360».

Пострадавший добавил, что намерен довести дело до судебного разбирательства. Поэтому сейчас ситуацию под контроль взял его адвокат.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что перед нападением группа мигрантов нецензурно высказалась в отношении девушки с ребенком. Когда за нее вступился супруг, то приезжие напали на него толпой. Следователи завели уголовное дело по статье хулиганство.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что всех напавших на мужчину молодых людей задержали. Там уточнили, что во время конфликта из коляски выпал ребенок, который получил травмы. Младенца забрали в больницу врачи. После оказания помощи ребенка передали родителям.

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Драки Мигранты
«Набор для зомби-апокалипсиса». Житель Пермского края нашел оружейный арсенал в новом доме
22 октября 2023, 22:58
Freepik
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Житель Пермского края нашел под лестницей в купленном коттедже большое количество стрелкового оружия и гранат. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина купил участок с небольшим домом в деревне Кичаново. Коттедж продала местная жительница, раньше он принадлежал ее мужу, умершему примерно год назад.

Когда новый хозяин вселился в дом и стал обживаться, то посмотрел под лестницу. Там оказалась тяжелая спортивная сумка, внутри которой лежал целый арсенал оружия. Как отметили авторы канала, его количества хватило бы для убийства целой улицы в Кичаново.

В сумке находилось около тысячи патронов разных калибров, несколько автоматов АК-74 и АКМ, двустволка-обрез из охотничьего ружья и гранаты: одна - РГД-5 с запалом, а другие две РГ-42. Как рассказали соседи по участку, бывший хозяин дома часто говорил о зомби-апокалипсисе. Также новый владелец обнаружил диски со старыми фильмами на эту тему.

Опасную находку передали правоохранительным органам. Полицейские выяснили, что у скончавшегося хозяина дома не было лицензии. После происшествия возбудили дело по статье «Незаконное хранение оружия». Новый владелец участка думает об отмене сделке по покупке дома из-за вероятного криминального прошлого предыдущего владельца.

Ранее полицейские задержали жителя Удмуртии по подозрению в незаконном хранении оружия. По данным регионального МВД, у него изъяли два сигнальных револьвера, двуствольное охотничье ружье и травматический пистолет.

Пермский край Оружие
Еще двух «треш-блогеров» отправили под стражу в Петербурге
22 октября 2023, 15:00
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд Санкт- Петербурга отправил под стражу еще двоих «треш-блогеров», которые избивали прохожих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Одного иностранца и уроженца Челябинской области задержали накануне. По данным следствия, они и еще несколько человек с 12 по 13 октября избили прохожего у дома № 51 на Ленинском проспекте. Обвиняемые снимали свои действия на камеру и выкладывали ролики в Сеть.

Приезжий из ближнего зарубежья просил дать ему подписку о невыезде или запрет определенных действий, но его вместе с товарищем заключили под стражу до 17 декабря. Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу четвертого фигуранта дела о нападении на петербуржцев.

До этого полиция Северной столицы задержала группу подростков, которые избивали случайных прохожих на камеру. Правоохранители также установили первых двух пострадавших от действий злоумышленников. Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и подросток из Московского района Петербурга.

Санкт-Петербург Суд
Работники омского детдома, где избили 16-летнюю девушку, попали под уголовное дело
22 октября 2023, 11:24
Соцсети
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников Большеуковского дома детства в Омской области, где избили 16-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Видео с избиением появилось в Сети еще в сентябре. По предварительным данным, сверстница решила таким образом наказать девушку за опоздание на ужин. Кроме того, пострадавшую заставили мыть сантехнику. Другие воспитанники учреждения сняли происходящее на камеру и выложили кадры в интернет.

Уголовное дело возбудили по статье о халатности. Следователи работают на месте и проверяют информацию о том, что случай избиения в детдоме мог быть не единственным.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои», - указали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девятиклассники из Химок избивают сверстников в московском «Авиапарке». В результате их действий пострадали как минимум четыре школьника.

Дети Видео Сибирь Избиения
Полиция задержала подозреваемую в убийстве москвича
21 октября 2023, 11:04
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Правоохранители задержали 49-летнюю москвичку по подозрению в убийстве ее знакомого. Мужчина умер в квартире на Ереванской улице. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

По предварительной информации ведомства, женщина поссорилась со знакомым, к которому пришла в гости, и зарезала его ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

«Привлечение женщины к уголовной ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) - на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре», - отметили в пресс-службе.

Ранее в деревне Крюково в Подмосковье обнаружили тела членов семьи музыканта Стаса Намина, который основал группы «Парк Горького» и «Цветы». По подозрению в убийстве сотрудники МВД задержали родственника исполнителя - ранее судимого Романа Новикова. Москвича отправили под стражу на три месяца до ожидания приговора суда. Подозреваемый сознался в своем преступлении и признался, что убил родственников из-за давней ссоры.

Убийства Москва 2023

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