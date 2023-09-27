«Они так „развлекаются“». Житель Щелкова рассказал о нападении мигрантов

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Собеседник подчеркнул, что драку затеяли приезжие. Он добавил, что мигрантов уже задержали и ночь они точно провели в отделе полиции.

«Они собираются на парковке около ресторана „Вкусно - и точка“. Молодые от 20 до 25 лет. В выходные им нечего делать, поэтому они так „развлекаются“»», - заявил собеседник «360».

Пострадавший добавил, что намерен довести дело до судебного разбирательства. Поэтому сейчас ситуацию под контроль взял его адвокат.

В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что перед нападением группа мигрантов нецензурно высказалась в отношении девушки с ребенком. Когда за нее вступился супруг, то приезжие напали на него толпой. Следователи завели уголовное дело по статье хулиганство.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили, что всех напавших на мужчину молодых людей задержали. Там уточнили, что во время конфликта из коляски выпал ребенок, который получил травмы. Младенца забрали в больницу врачи. После оказания помощи ребенка передали родителям.

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