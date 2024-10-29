29 октября 2024, 18:55

«Она лишь защищала свою жизнь». Модели Vogue изменили срок на реальный за убийство мужа

Freepik
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Апелляционный суд изменил наказание фотомодели Vogue Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа. Вместо четырех лет условно ее приговорили к семи годам в колонии общего режима. Ситуацию прокомментировала 360.ru адвокат подсудимой Ольга Карачева.

Защитница пообещала, что приговор обжалуют, но произойдет это только после того, как она получит на руки копию апелляционного определения. По этой же причине Карачева затруднилась объяснить мотивацию суда.

«Мы вынесенное решение считаем точно незаконным абсолютно, потому что мы с самого начала указывали и продолжаем настаивать на том, что Лилия действовала в порядке необходимой обороны, и у нее никогда не было умысла на причинение тяжкого вреда или убийства. Она лишь защищала свою жизнь», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Для самой Судаковой, по словам адвоката, ужесточение приговора стало неожиданностью.

Модель зарезала супруга в Санкт-Петербурге 28 ноября 2020 года. По данным следствия, погибший хотел успокоить ее во время ссоры и положил руку на плечо, но она ударила его ножом в грудь. Мужчина умер в больнице. Сторона защиты утверждает, что Судакова не раз подвергалась угрозам и побоям.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Суд Адвокаты
29 октября 2024, 11:31
Айтишник из Москвы получил более 13 лет за госизмену
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Суд приговорил к 13,5 годам сотрудника IT-компании из Москвы, которого признали виновным в государственной измене в пользу Соединенных Штатов. Видео с задержанием и приговором преступнику показала пресс-служба ЦОС ФСБ России.

«Решением суда он приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе.

Мужчина незаконно владел информацией, которая относится к государственной тайне, и намеревался передать ее агенту американской разведки. Для этого он установил контакт с представителями Центрального разведывательного управления США.

В октябре 2022 года злоумышленника задержали при попытке передать секретные материалы.

Ранее житель Керчи получил 13 лет за госизмену. Он передавал украинским спецслужбам информацию о системах ПВО в Крыму.

Разведка США Задержания Суд ФСБ Приговоры Москва
28 октября 2024, 08:32
Стали известны подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области
РИА «Новости»
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Сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области заключенных сделали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, заключенные якобы вышли на территорию бетонного завода и срезали там светоотражающие ленты. Подкоп заметили через 15 минут после побега. Его общий метраж составил 65 метров. Предположительно, заключенные рыли около 30 сантиметров ежедневно.

Там, где трудятся осужденные, по периметру находятся высокие заборы, протянута колючая проволока и стоит кирпичное ограждение. Всего на территории исправительной колонии расположено пять зданий.

Из ИК-2 сбежали шестого заключенных. Силовики уже задержали пятерых из них.

Местонахождение шестого осужденного пока неизвестно. Как сообщил Telegram-канал Shot, у сбежавших заключенных был подельник.

Заключенные Побеги Липецкая область
28 октября 2024, 05:40
Осужденный в РФ американец Гордон Блэк признался, что хочет вернуться домой
Freepik
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Осужденный в России военнослужащий США Гордон Блэк заявил, что хочет вернуться домой, но при этом отказался от помилования, надеясь поучаствовать в программе обмена заключенными. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Вести. Приморье».

«Конечно, я хочу домой. Но решение за моим правительством», - заявил американец.

Блэк добавил, что об обмене заключенными ему рассказали сотрудники СИЗО, а не представители властей США. По его словам, такие обмены положительно влияют на политические отношения.

На вопрос журналиста об условиях содержания в тюрьме он ответил, что ему не на что жаловаться. Блэк добавил, что переписывается с матерью и пытается установить контакт с другими членами семьи и друзьями. Также ему регулярно передают книги на английском языке.

Суд во Владивостоке приговорил Блэка за угрозу убийством и кражу к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму в 10 тысяч рублей. В конце августа Приморский краевой суд отклонил апелляцию адвоката американца, оставив приговор без изменений.

США Заключенные Убийства Тюрьмы Приговоры Россия Кражи
27 октября 2024, 22:25
Полиция проверит видео с живодером в Клину
РИА «Новости»
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Полиция проверит информацию об издевательствах над собакой в городском округе Клин. Ролик с протащенным по деревне Пустые Меленки псом появился в интернете, сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. <…> Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на задержание правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка», - сказала она.

Волк уточнила, что полиция не получила заявлений по этому поводу. О произошедшем стало известно во время мониторинга Сети. В интернете появилось видео, на котором мужчина привязал к машине собаку и протащил ее по деревне Пустые Меленки.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot , что 72-летний пенсионер застрелил пса соседа, привязал труп к машине и уехал в неизвестном направлении. По их словам, мужчина разделался с собакой после того, как она попала в поставленный им капкан.

Жителя Мытищ тоже обвинили в живодерстве. Соседи пожаловались, что он протащил по дороге двух привязанных к машине собак, а затем избил соседа.

Клин МВД РФ Собаки Животные Полиция

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