08 ноября 2023, 22:07

«Он бы дальше людей резал». Сбивший мужчину с мачете в Люберцах водитель объяснил свой поступок

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Ранившего женщину и подростка вооруженного мачете мужчину задержали только после того, как его сбила машина. Водитель иномарки Мугабил Гаджи оглы Бабаев в беседе с «360» заявил, что сделал так целенаправленно, чтобы остановить злоумышленника.

Он пояснил, что оба нападения произошли на его глазах. Но сначала большой нож он принял за муляж. Осознание того, что холодное оружие настоящее пришло, когда пострадавшая женщина упала на землю.

«Я развернулся. Увидел, что он идет, а за ним ребята - судебные приставы, и решил его сбить. Там просто рядом школа, а он бы дальше резал людей», - рассказал собеседник «360».

Водитель отметил, что, судя по поведению обладателя мачете, он находился в состоянии наркотического опьянения, потому что от удара он ничего не почувствовал. Только уже после задержания он начал прихрамывать.

«Он все равно агрессивный был, нападал на приставов. Я вышел, помог им. Даже если он был не в адеквате сил у него было достаточно. Я его как-то скрутил и уже наручники на него надели», - добавил оглы Бабаев.

Еще один свидетель происшествия рассказал, что перед тем, как вооруженного мачете мужчину сбила машина приставы выстрелили в него несколько раз. Но это его не остановило. Только после аварии, когда злоумышленник снова встал на ноги его скрутили несколько человек.

В подмосковном главке Федеральной службы судебных приставов «360» сообщили, что их сотрудники применили служебное оружие, чтобы обезвредить агрессивного человека в Люберцах. В ведомстве подчеркнули, что дебошир напал на прохожих с ножом, но приставы его обезоружили и задержали.

По данным подмосковного главка СК, в результате нападения ранения получили женщина и 14-летний подросток. Врачи обнаружили у них резаные раны и оказали необходимую помощь. В отношении задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений.

Люберцы СК РФ Машины
08 ноября 2023, 22:34
Экс-боец ЧВК «Вагнер» отправлял школьнице интимные фотографии
РИА «Новости»
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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего штурмовика ЧВК «Вагнер» в Пермском крае. Мужчину подозревают в переписке со школьницей, во время которой он отправлял ей интимные фотографии, сообщил «Коммерсант-Пермь».

По предварительным данным, с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девочки. По ее словам, 2 сентября мужчина отправил ее дочери в Telegram изображение полового органа с текстом непристойного содержания. В начале ноября подозреваемого задержали.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2006 году его признали виновным в разбое, двух кражах, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Суд назначил жителю Пермской области 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Севастополе арестовали 31-летнего мужчину, который совращал школьниц на протяжении восьми лет.

Дети Преступления
08 ноября 2023, 19:20
Злостного нарушителя на BMW задержали в столичном районе Хамовники
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В Хамовниках сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя BMW, который совершил около 170 административных правонарушений в течение 2023 года. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа»

BMW, водитель которого нарушал правила дорожного движения, заметили на улице Большая Пироговская. Он не реагировал на требования остановиться, поэтому сотрудники ГИБДД начали преследовать автомобиль. Его удалось остановить в Абрикосовом переулке, блокировав проезд.

При этом водитель иномарки совершил столкновение с патрульной машиной. Владельца доставили в отдел полиции, после в отношении мужчины составили административные протоколы.

«Водитель за 2023 год к административной ответственности привлекался 168 раз. Ведется административное расследование», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье около трех тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки.

ПДД ГИБДД Москва 2023
08 ноября 2023, 18:11
«Резал всех подряд». Нападение мужчины с мачете в Люберцах — глазами очевидца
Пресс-служба Следственного комитета
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Раненная при нападении в Люберцах женщина с ребенком стала только первой пострадавшей от рук от мужчины с мачете. Бросив свою жертву на земле, злоумышленник напал на идущего мимо школьника и стал наносить ему удары своим оружием. Об этом «360» рассказал очевидец происшествия Андрей.

Андрей добавил, что попавший под машину злоумышленник снова встал на ноги, а приставы опять открыли огонь. По его словам, в наручники мужчину заковывали сразу пять человек.

Он пояснил, что вместе с женой стоял на переходе и ждал переключения светофора, когда услышал за спиной крики.

«Я разворачиваюсь и вижу, что этот здоровый мужик бьет мальчика с рюкзаком. Я сначала не разобрал, что у него в руках, показалось - палка. Я сразу туда побежал, а мне жена в спину кричит, что у него нож», - рассказал Андрей.

Собеседник «360» подчеркнул, что после окрика супруги присмотрелся и понял, что в руках мужчина держал огромный мачете. Спасти ребенка Андрей не успел. Мальчик вырвался из рук злоумышленника, и вооруженный мужчина пошел дальше.

После предупреждения очевидцы быстро ушли, а владелец мачете начал переходить дорогу, где попал под машину.

«Его сбили целенаправленно. Он неуправляемый просто. В него стреляли, а он вставал и шел дальше. Скорее всего, под чем-то был», - не исключил свидетель нападения.

Местный житель добавил, что не может сказать, в каком состоянии сбежавший мальчик. Очевидец отметил, что основные удары мужчина нанес ребенку по спине, которую прикрывал рюкзак, но один пришелся в живот. Однако подросток ушел сам.

«Женщину с ребенком, на которую он напал до этого, я видел. Она на земле лежала. Ее ранили, люди просили скорую вызвать», - подытожил Андрей.

Информацию о применении приставами служебного оружия для обезвреживания агрессивного мужчины в городском округе Люберцы «360» подтвердили в подмосковном главке ФСПП.

«Гражданин имел при себе холодное оружие, нападал на прохожих, представляя угрозу для их жизни и здоровья. Сотрудники службы судебных приставов оперативно обезоружили нападавшего и задержали», - заявили в пресс-службе.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений. Обвинения задержанному пока не предъявили. Он проходит только как подозреваемый.

Криминалисты уточнили, что пострадавшими от нападения задержанного стали женщина и 14-летний подросток. Врачи диагностировали у них резаные раны и оказали медицинскую помощь.

Люберцы СК РФ
08 ноября 2023, 17:29
Группу подозреваемых в мошенничестве женщин с сайтов знакомств задержали в Москве
РИА «Новости»
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Группу подозреваемых в мошенничестве на сайтах знакомств женщин задержали в столице. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Москвы.

«По результатам проведенных мероприятий задержаны 36 участников организованной преступной группы», - сообщили в СК.

Следствие выяснило, что женщины из ОПГ знакомились с мужчинами на специальных сайтах. Они договаривались о встречах с потерпевшими в Алексеевском районе и предлагали мужчинам посетить определенные заведения, где цены специально завышались.

Злоумышленницы уговаривали мужчин оплатить счет, а затем покидали заведение. Полученные деньги распределяли между участницами группы в соответствии с их ролями.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели более 10 обысков, в том числе в помещениях, куда завлекали потерпевших.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

Ранее бизнес-коуча Шабутдинова обвинили в восьми случаях мошенничества.

Мошенничество Москва 2023

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