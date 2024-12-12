Омского министра цифрового развития Цуканова задержали по уголовному делу

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«Подробности дела пока не разглашаются. В ближайшие дни Басманный суд определит меру пресечения для Цуканова», - отметил собеседник издания.

Высокопоставленного чиновника уже отправили в столицу.

Цуканов занял пост заместителя председателя правительства и министра цифрового развития Омской области в июле 2023 года. До этого он работал заместителем председателя правительства и руководителем аппарата Донецкой Народной Республики.

С 2014 по 2022 год Цуканов занимал должность заместителя директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Экс-чиновник остается под стражей до 14 декабря, хотя защита просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на государственные награды обвиняемого и проблемы со здоровьем.