Олега Орлова признали виновным в дискредитации российской армии
Суд оштрафовал сопредседателя организации «Мемориал»* Олега Орлова на 150 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Он публично критиковал ВС РФ.
*Организация признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.
Уголовное дело против Орлова возбудили в марте 2023 года. В ходе следственных действий установили, что обвиняемый опубликовал на личной странице в социальной сети пост, в котором были высказывания, дискредитирующие армию страны. Вины подсудимый не признал.
«Орлову назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей в доход государства», - заявили в ведомстве.
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности. Приговор в законную силу пока не вступил. Подписку о невыезде и надлежащем поведении тоже оставили без изменений.