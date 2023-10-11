Олега Орлова признали виновным в дискредитации российской армии

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*Организация признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Уголовное дело против Орлова возбудили в марте 2023 года. В ходе следственных действий установили, что обвиняемый опубликовал на личной странице в социальной сети пост, в котором были высказывания, дискредитирующие армию страны. Вины подсудимый не признал.

«Орлову назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей в доход государства», - заявили в ведомстве.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности. Приговор в законную силу пока не вступил. Подписку о невыезде и надлежащем поведении тоже оставили без изменений.