Охранник украл со московской стройки кабель на 4 миллиона рублей
Транспортная полиция раскрыла дело о похищении почти трех тонн медесодержащего кабеля со стройплощадки в Москве. Об сообщили в пресс-службе ведомства.
Представитель железнодорожной организации заявил о пропаже крупной партии кабеля, стоимость которого оценили в четыре миллиона рублей. Транспортная полиция выяснила, что к краже причастен ранее судимый охранник строительной площадки.
Сразу после совершения преступления он скрылся, поэтому попал в федеральный розыск. Правоохранители нашли мужчину в Воронеже и задержали, после чего он признался в преступлении.
«Он сам нашел заинтересованного покупателя, предложившего за изделие 850 тысяч рублей, а затем в свою смену заказал и пропустил на площадку кран-манипулятор, в который загрузил и увез катушки», - пояснили в полиции.
На полученные нечестным путем деньги мужчина сначала уехал в Ростов, потом - на отдых в Сочи. Все вырученные за краденый кабель деньги он потратил. Теперь охранника ждет заключение под стражу и обвинение в краже в крупном размере.
Ранее в Москве задержали мужчину, проникшего, по версии правоохранителей, в офис и выкравшего оттуда дипломат с почти двумя миллионами рублей.
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