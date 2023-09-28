Охранник украл со московской стройки кабель на 4 миллиона рублей

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Представитель железнодорожной организации заявил о пропаже крупной партии кабеля, стоимость которого оценили в четыре миллиона рублей. Транспортная полиция выяснила, что к краже причастен ранее судимый охранник строительной площадки.

Сразу после совершения преступления он скрылся, поэтому попал в федеральный розыск. Правоохранители нашли мужчину в Воронеже и задержали, после чего он признался в преступлении.

«Он сам нашел заинтересованного покупателя, предложившего за изделие 850 тысяч рублей, а затем в свою смену заказал и пропустил на площадку кран-манипулятор, в который загрузил и увез катушки», - пояснили в полиции.

На полученные нечестным путем деньги мужчина сначала уехал в Ростов, потом - на отдых в Сочи. Все вырученные за краденый кабель деньги он потратил. Теперь охранника ждет заключение под стражу и обвинение в краже в крупном размере.

Ранее в Москве задержали мужчину, проникшего, по версии правоохранителей, в офис и выкравшего оттуда дипломат с почти двумя миллионами рублей.

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