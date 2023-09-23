«Ограбление по-вологодски». Мужчина угнал катер, но сел на мель
Попытка мужчины в Вологде угнать катер закончилась провалом — судно село на мель. Злоумышленника задержали, сообщил Telegram-канал Readovka.
Попытка мужчины в Вологде угнать катер закончилась провалом - судно село на мель. Злоумышленника задержали, сообщил Telegram-канал Readovka.
«Неудачное ограбление» по-вологодски: мужчина угнал теплоход, сел на мель и скрылся от закона вплавь», - написали журналисты.
Однако далеко уйти ему не удалось. Он вышел на берег, пообщался с одним из рыбаков, но после его встретили полицейские. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а судно вернули законному владельцу.
Ранее житель Кургана пытался добраться домой на угнанном в ХМАО катере. Мужчина увидел привязанное к барже судно и решил дойти на нем домой. Он взломал замок и вошел в рулевую, но его задержали. Угонщику грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.