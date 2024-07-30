Ограбление пенсионера в лифте дома в Перми попало на видео. Преступника уже задержали

На кадрах с камеры наблюдения можно увидеть, как пенсионер с трудом поднимается по лестнице, и его догоняет неизвестный мужчина в черном.

Перед лифтом злоумышленник пытается выхватить пакеты с продуктами, старик сопротивляется, и тогда преступник бьет его по лицу.

Когда пенсионер упал, тот еще несколько раз ударил его ногами, после чего, забрав часть продуктов, ушел в сторону выхода из подъезда. По информации источника 360.ru, нападавшего задержали.

В феврале таксист в Москве напал на пассажира , избил его дубинкой, отобрал сумку и телефон.