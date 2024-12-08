08 декабря 2024, 18:44

Офицеры разыграли ранения бойцов и прикарманили 240 миллионов рублей

РИА «Новости»
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Шесть российских офицеров устроили имитацию ранений 45 бойцов и присвоили свыше 240 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о процессе расследования кражи предназначенных для компенсаций военным средств.

«Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих. Таким образом они похитили свыше 240 миллионов рублей», - сказал он.

Бастрыкин отметил, что всех соучастников также привлекут к уголовной ответственности.

Глава СК добавил, что за девять месяцев 2024 года следователи по коррупционным делам направили в суд девять тысяч уголовных дел. Это на 15% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Ранее Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства Евгения Никонова.

Выплаты в России Коррупция Военные Следственный комитет России
08 декабря 2024, 11:02
Стало известно, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства
РИА «Новости»
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Заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгению Никонову и остальным фигурантам уголовного дела вменили получение взятки в 82 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, следствие собрало доказательства о том, что Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» в 2021–2023 годах получили взятку в указанном размере от владельца группы компаний.

«Деньги предназначалась за обеспечение заключения и исполнения органами и учреждениями здравоохранения Хабаровского края государственных контрактов на поставку медицинского оборудования», - сказал глава СК.

Никонова в июле арестовали по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На заседании суда он свою вину не признал.

Уголовное дело Коррупция Следственный комитет России
08 декабря 2024, 03:18
Закрытая ЛГБТ-вечеринка привлекла внимание силовиков в Петербурге
Freepik
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Силовики провели рейд на закрытой ЛГБТ-вечеринке* в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Известия».

Гостями мероприятия под названием «Круги свободы - бал» стали несколько десятков человек. Сотрудники ОМОН устроили облаву для проверки законности мероприятия, а также для установки возраста участников вечеринки.

По данным издания, среди задержанных оказался сын бывшего депутата закса Санкт-Петербурга Бориса Вишневского**. Молодого человека доставили в отделение полиции, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Накануне правоохранители нагрянули с проверкой в московские ночные клубы Sisters и Bizarre , где могли отдыхать представители ЛГБТ*. В ходе проверки в заведении обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ.

Аналогичный рейд прошел в клубе Arma - бывшем «Мутаборе». Год назад блогер Анастасия Ивлеева провела там «голую вечеринку». Суд арестовал семерых посетителей на 15 суток.

*Движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.

**Внесен в реестр иностранных агентов в России.

Наркотики Санкт-Петербург ЛГБТ Полиция
08 декабря 2024, 00:04
Рабочие застрелили начальника в Башкирии и до смерти забили его жену
РИА «Новости»
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Двое рабочих жестоко расправились со своим начальником и его супругой. Поводом для убийства стали деньги, сообщал Телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, мужчины приехали в Белорецк из Кемерова и устроились на работу к частному предпринимателю. Позже они задумала похитить его имущество.

Злоумышленники влезли в дом работодателя в его отсутствие. Когда они уже собирались унести лежавшие там деньги и оружие, хозяин дома с женой вернулся из поездки.

Рабочие застрелили мужчину, а его супругу связали и избили. Женщина умерла от смертельных травм. Подозреваемые пытались скрыться на черном джипе, но их успели задержать в Иглинском районе Башкортостана. Сейчас они находятся в СИЗО.

Убийства Башкирия Преступления Мужчины
07 декабря 2024, 23:28
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
РИА «Новости»
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Силовики допросили 12 подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане. Они дали признательные показания. Региональное управление ФСБ сняло операцию по поимке преступников на видео, сообщило РИА «Новости».

Задержанные в Дагестане мужчины состояли в террористической ячейке , которая планировала крупный теракт. Силовики изъяли у них два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, боеприпасы и оружие. Подозреваемые дали признательные показания.

«Вода и электроспички, ацетон предназначались для детонатора. Планировали готовить взрывчатое устройство», - сказал один из задержанных.

Следственное подразделение УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту организованной группой, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и создании террористического сообщества. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Серию терактов предотвратили в Казахстане. Силовики задержали 44 человека. Некоторых подозреваемых экстрадировали из Сирии и Турции.

Задержания Уголовное дело Дагестан Терроризм ФСБ

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