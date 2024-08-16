Офицера ВДВ арестовали по делу о мошенничестве в Москве

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Фролову предъявили обвинение в совершении преступления по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.

«Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован», - рассказал собеседник агентства.

При этом правоохранители не уточнили детали уголовного дела, пояснив, что они составляют тайну предварительного следствия.

Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова в начале июля, отправив его в СИЗО до 19 августа. Свою вину офицер не признал. В Москву его доставили из Рязани, где прошло задержание.

Ранее Второй западный окружной суд арестовал полковника Дмитрия Пешкова по делу о растрате. Он также свою вину не признал.