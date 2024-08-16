16 августа 2024, 01:27

Офицера ВДВ арестовали по делу о мошенничестве в Москве

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Подполковника Константина Фролова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве в рамках уголовного дела комбрига ВДВ Артема Городилова, под командованием которого он ранее служил. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фролову предъявили обвинение в совершении преступления по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.

«Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован», - рассказал собеседник агентства.

При этом правоохранители не уточнили детали уголовного дела, пояснив, что они составляют тайну предварительного следствия.

Военный суд арестовал командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова в начале июля, отправив его в СИЗО до 19 августа. Свою вину офицер не признал. В Москву его доставили из Рязани, где прошло задержание.

Ранее Второй западный окружной суд арестовал полковника Дмитрия Пешкова по делу о растрате. Он также свою вину не признал.

Уголовное дело Суд Мошенничество Россия Аресты ВДВ
15 августа 2024, 21:37
Петербургский бизнесмен Каштело сознался в убийстве 4 человек
РИА «Новости»
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Известный петербургский бизнесмен, совладелец клуба «Грибоедов» Олег Каштело признался следователям в убийстве четырех человек. Преступления произошли в середине 1990-х и 2000-х годов, сообщил РБК.

Каштело взяли под стражу в феврале 2024 года. По информации издания, он сознался в убийстве четырех человек, в том числе спортсмена Вячеслава Бордукова и бойца спецназа СОБР Сергея Максимова.

Последний работал телохранителем бизнесмена и получил заказ на его убийство. Журналисты выяснили, что узнав об этом, Каштело решил действовать на опережение и нанял трех человек, чтобы устранить Максимова. Его расстреляли 26 января 2000 года в холле дома на Сиреневом бульваре.

В Москве ранее прошел суд над бывшим сотрудником ГИБДД, который за взятку отпустил подозреваемых в убийстве мотоциклиста, сообщил RT. Он проведет 3,5 года в колонии общего режима.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства
15 августа 2024, 12:53
Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске сняли на видео
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Федеральная служба безопасности показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Мужчину задержали на выходе из торгового центра. Правоохранителям он рассказал, что «оставил самодельную бомбу», но, когда она должна сработать, не знал.

«Оставил бомбу, самодельную», - сказал задержанный.

Также ФСБ показала на видео, как специалисты занимались обезвреживанием взрывного и самодельных зажигательных устройств. Сотрудники ведомства отметили, что задержанный планировал совершить взрыв в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске. По факту подготовки к теракту возбудили уголовное дело.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что силовые структуры предотвратили на территории России в 2024 году 110 терактов и задержали более 1000 человек , причастных к их организации.

ФСБ
15 августа 2024, 12:53
Появилось видео дебоша американца в отделе полиции Москвы
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Задержанный по делу о хулиганстве московскими полицейскими американец Джозеф Татер устроил дебош в отделе полиции Москвы. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое на месте.

На опубликованных кадрах сотрудники правоохранительных органов сначала разговаривали с иностранцем, но после он начал вести себя неадекватно, и его отправили в камеру. В заключении Татер продолжил бушевать, бил по ограждающему стеклу и ругался.

Следователи завели уголовное дело за применении насилия в отношении представителей власти. В ближайшее время американцу предъявят обвинение и обратятся в суд для избрания для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В минувшую среду Мещанский суд Москвы арестовал американца Джозефа Татера по административному делу о мелком хулиганстве. Иностранца отправили в следственный изолятор на 15 суток.

В пресс-службе московского главка СК напомнили, что совершившего хулиганские действия гражданина США доставили в отдел полиции в минувший понедельник, 12 августа. На требование правоохранителей предоставить документы иностранец ответил отказом, а после ударил одного из сотрудников.

США Уголовное дело Суд СК РФ Полиция Москва
15 августа 2024, 10:58
ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области
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Оперативники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области, подготовку которого вели двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

«Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку теракта в Тюменской области во взаимодействии со Следственным комитетом. В ходе проведенных мероприятий задержали двух граждан России, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств», - заявили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что фигуранты планировали совершить взрыв при помощи самодельного взрывного устройства в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске.

Оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство и два самодельных зажигательных устройства, специалисты-взрывотехники уничтожили их на месте. Против задержанных завели уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее стало известно, что более 100 терактов предотвратили в России в 2024 году.

Терроризм ФСБ

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