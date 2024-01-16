Офицер Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд в срок наказания зачел время, которое подсудимый провел под домашним арестом. При этом Волкова не лишили воинского звания и наград, у Росгвардии осталось право подать гражданский иск против военнослужащего.

Государственный обвинитель в ходе прения сторон требовал приговорить Волкова к семи годам, а также лишить его государственных наград и звания. Подсудимый свою вину признавать отказался и заявил, что действовал согласно законодательству и установленному порядку. Судья отмечал, что закупленные комплексы оказались работоспособными, но им требовалась дозакупка специальных изделий и модернизация.

Волкова задержали в марте 2023 года в его рабочем кабинете в Москве, уточнил RT. Ущерб от его действий оценили почти в 400 миллионов рублей.