16 января 2024, 17:24

Офицер Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

РИА «Новости»
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Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о поставках неэффективных радиолокационных комплексов для обороны Крымского моста. Это решение вынес Второй Западный окружной военный суд, написал ТАСС.

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд в срок наказания зачел время, которое подсудимый провел под домашним арестом. При этом Волкова не лишили воинского звания и наград, у Росгвардии осталось право подать гражданский иск против военнослужащего.

Государственный обвинитель в ходе прения сторон требовал приговорить Волкова к семи годам, а также лишить его государственных наград и звания. Подсудимый свою вину признавать отказался и заявил, что действовал согласно законодательству и установленному порядку. Судья отмечал, что закупленные комплексы оказались работоспособными, но им требовалась дозакупка специальных изделий и модернизация.

Волкова задержали в марте 2023 года в его рабочем кабинете в Москве, уточнил RT. Ущерб от его действий оценили почти в 400 миллионов рублей.

Суд Крымский мост Росгвардия
16 января 2024, 15:47
Приезжий ударил молотком участника СВО в Реутове
РИА «Новости»
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Следственный комитет России завел уголовное дело по факту конфликта между участником специальной операции и уроженцем Азербайджана в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по Московской области.

По информации СК, ЧП произошло еще утром 19 декабря на одной из парковок около жилых домов в Реутове. Между двумя мужчинами произошел конфликт, причиной которого стало замечание жене другого участника СВО со стороны выходца из Азербайджана.

В ходе потасовки подозреваемый нанес удар молотком потерпевшему и скрылся. Следователи завели дело по статье «Хулиганство», правоохранители ведут допросы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Тюмени группа молодых людей избила ветерана специальной операции , который сделал им замечание за хамство в адрес прохожих. Полицейские задержали всех участников конфликта.

Реутов Следственный комитет России Азербайджан
16 января 2024, 14:35
Замглавы «Водоканала» Петербурга задержали по подозрению в многомиллионных махинациях
РИА «Новости»
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Сотрудники управления СК России по Санкт-Петербургу задержали заместителя директора городского «Водоканала» Вадима Чернышова по подозрению в махинациях на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщило издание 47news.

По его данным, правоохранители провели обыски на рабочем месте и дома у Чернышова. Подозреваемому вменяют статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

Предполагается, что замглавы «Водоканала» специально завышал стоимость контрактов при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация, указала «Газета.ru». Например, в контракте на полмиллиарда рублей сумму завысили более чем на 100 миллионов.

По версии следствия, Чернышов оказывал покровительство коммерческой организации, поэтому она получала конкурсную документацию до публикации на сайте госзакупок. Более того, сотрудники этой фирмы, вероятно, участвовали в разработке документации, что позволяло затачивать условия под конкретную компанию.

Пресс-служба «Водоканала» отказалась комментировать следственные действия. Представители предприятия заверили, что оно сотрудничает со следствием и содействует правоохранительным органам.

В декабре 2023 года в Петербурге задержали бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» , заместителя председателя городского комитета по транспорту Владимира Шмидта. Чиновника заподозрили в «специфическом расходовании средств» в связи со строительством станции «Путиловская».

Санкт-Петербург Преступления Следственный комитет России
16 января 2024, 13:33
Учителя в Москве задержали по подозрению в совращении учениц
РИА «Новости»
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Учителя московской школы заподозрили в совращение нескольких несовершеннолетних учениц из школы, в которой он преподавал. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как стало известно авторам статьи, правоохранители возбудили уголовное дело на 27-летнего учителя истории. Впервые обращение поступило от мамы 13-летней девочки. Женщина случайно увидела личный чат дочери с учителем, где тот просил прислать ему интимные фото.

Позже оказалось, что учитель переписывался в таком ключе с еще несколькими ученицами. В понедельник, 15 января, заявления в полицию поступили от родителей 14-летней и 17-летней девочек. Они отметили, что с сентября прошлого года педагог соблазнял учениц и совершал в отношении них «действия сексуального характера».

Оперативники предполагают, что пострадавших девушек могло быть на самом деле значительно больше.

Ранее оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по подозрению в совращении школьницы.

Уголовное дело Школы Учителя Полиция Москва
16 января 2024, 12:27
Давшая сыну наркотик жительница Кубани получила срок
РИА «Новости»
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Суд приговорил к 12 годам колонии общего режима жительницу Краснодарского края, которая дала наркотический препарат 11-летнему сыну и дочери своей подруги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Суд признал ее виновной и назначил ей 12 лет колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.

Суд установил, что 33-летняя фигурантка давала своему сыну средство, в состав которого входил мефедрон, под видом лекарства от зубной боли. Таким образом она пыталась склонить несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

Кроме того, подсудимая давала наркотические препараты несовершеннолетней дочери подруги. В отношении женщины завели дело по статье «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков».

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ребенок осужденной в настоящее время находится у родственников под временной опекой.

В декабре правоохранители задержали 20-летнюю студентку в подозрении в перевозке 673 килограммов кокаина из Латинской Америки.

Наркотики Суд Дети

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