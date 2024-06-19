Одну из фигуранток дела о массовом отравлении людей отправили под домашний арест

Проходящие по делу о массовом отравлении и заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки перед задержанием уничтожали улики. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Замоскворецкого суда Москвы по избранию меры пресечения обвиняемым выступил следователь.

Проходящие по делу о массовом отравлении и заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки перед задержанием уничтожали улики. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на заседании Замоскворецкого суда Москвы по избранию меры пресечения обвиняемым выступил следователь.

В своем выступлении правоохранитель подчеркнул, что о таком поведении обвиняемых рассказал один из свидетелей.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», - заявил следователь.

Представитель столичного главка СК добавил, что повар производителя фасоли, которую считают источником заражения пострадавших, Карим Норматов пытался скрыться. Его задержали в аэропорту «Жуковский» , откуда он намеревался улететь в Таджикистан.

Сам обвиняемый объяснил, что руководитель дал ему отпуск и разрешил поехать домой. Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил взять повара под арест до 15 августа.

Норматову предъявили обвинение в производстве продукции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, по распоряжению своего руководителя он занимался фасовкой фасоли с нарушениями требований безопасности, что привело к возникновению в продукции ботулотоксина.

Также обвиняемыми по делу проходят генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества компании Елена Машкова. Их фирма занималась изготовлением и доставкой салатов, которыми, по версии Роспотребнадзора, отравились жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

Четвертым обвиняемым стал глава компании-поставщика-фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Всех троих обвинили в сбыте опасной продукции. Шину также вменили организацию незаконной миграции за незаконное оформление регистрации работников из Узбекистана.