19 июня 2024, 21:48

Одну из фигуранток дела о массовом отравлении людей отправили под домашний арест

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Замоскворецкий районный суд Москвы отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении людей Елену Машкову под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции России.

Машкова - руководитель отдела качества компании «Локалкитчен». По версии следствия, салаты, распространяемые этой фирмой, стали причиной массового заражения ботулизмом людей в Москве и других городах России.

Машкову обвиняют по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По решению суда она отправится под домашний арест на один месяц и 28 суток - до 15 августа 2024 года. Приставы освободили обвиняемую из-под стражи в зале заседаний.

Сторона обвинения просила суд избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам прокуроров, фигуранты дела перед задержанием пытались уничтожить улики , а повара Карима Норматова задержали в аэропорту «Жуковский», откуда он хотел улететь в Таджикистан.

Уголовное дело Суд Аресты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
19 июня 2024, 21:24
Фигурантов дела о массовом отравлении салатами поймали на уничтожении улик
РИА «Новости»
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Проходящие по делу о массовом отравлении и заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки перед задержанием уничтожали улики. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Замоскворецкого суда Москвы по избранию меры пресечения обвиняемым выступил следователь.

Проходящие по делу о массовом отравлении и заражении россиян ботулизмом через салаты из службы доставки перед задержанием уничтожали улики. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением на заседании Замоскворецкого суда Москвы по избранию меры пресечения обвиняемым выступил следователь.

В своем выступлении правоохранитель подчеркнул, что о таком поведении обвиняемых рассказал один из свидетелей.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», - заявил следователь.

Представитель столичного главка СК добавил, что повар производителя фасоли, которую считают источником заражения пострадавших, Карим Норматов пытался скрыться. Его задержали в аэропорту «Жуковский» , откуда он намеревался улететь в Таджикистан.

Сам обвиняемый объяснил, что руководитель дал ему отпуск и разрешил поехать домой. Суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил взять повара под арест до 15 августа.

Норматову предъявили обвинение в производстве продукции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следователей, по распоряжению своего руководителя он занимался фасовкой фасоли с нарушениями требований безопасности, что привело к возникновению в продукции ботулотоксина.

Также обвиняемыми по делу проходят генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества компании Елена Машкова. Их фирма занималась изготовлением и доставкой салатов, которыми, по версии Роспотребнадзора, отравились жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

Четвертым обвиняемым стал глава компании-поставщика-фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Всех троих обвинили в сбыте опасной продукции. Шину также вменили организацию незаконной миграции за незаконное оформление регистрации работников из Узбекистана.

Суд Аресты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
19 июня 2024, 20:32
Устроившую голую фотосессию на кладбище Петербурга художницу арестовали
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Задержанная за организацию фотосессии с обнаженной грудью на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга художница Анна Пантелеева на месяц отправилась в следственный изолятор. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, такое решение вынес Красногвардейский районный суд.

Арестованная стала подозреваемой по уголовному делу о надругательстве над местами захоронения.

По данным следствия, фотосессия прошла вечером в минувший понедельник, 17 июня. Участницы сделали несколько фотографий с голой грудью на фоне могил с использованием христианских символов и другой атрибутики.

Получившиеся снимки они выложили в интернет в открытый доступ, где их увидели полицейские. Одну из девушек задержали на следующий день. Сейчас правоохранители продолжают поиски других участниц акции.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд Интернет
19 июня 2024, 19:53
Участника банды вымогателей отправили в СИЗО Челябинска
РИА «Новости»
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Задержанный вместе с другими участниками группировки вымогателей Александр Козловский отправился в следственный изолятор Челябинска до 18 августа. Как сообщило Ura.ru, такое решение принял Центральный районный суд города.

Задержанный вместе с другими участниками группировки вымогателей Александр Козловский отправился в следственный изолятор Челябинска до 18 августа. Как сообщило Ura.ru , такое решение принял Центральный районный суд города.

Козловского вместе с другими участниками группировки уральские силовики задержали в минувший вторник, 18 июня.

В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что участники группировки длительное время занимались вымогательством денег и личного имущества горожан.

Следователи, полицейские, сотрудники областного управления ФСБ и бойцы Росгвардии задержали более 10 человек.

Криминалисты провели свыше 40 обысков, изъяли машины, несколько десятков мобильных телефонов, банковских карт и другое имущество. Всем задержанным предъявили обвинение в вымогательстве.

По данным Ura.ru, общее количество задержанных составило около 40 человек, часть из которых - несовершеннолетние. Для них меру пресечения избрали в закрытом режиме. В агентстве отметили, что банда может иметь связь с ОПГ «халиулинские» и Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим» за Челябинской областью.

В конце сентября прошлого года на вымогательство неизвестных злоумышленников пожаловались дальнобойщики, проезжавшие через Челябинск. По их словам, банда действовала на парковке тракторного завода. Угрозами повреждения машин или избиениями они требовали от водителей деньги за проезд по городу.

Уголовное дело Суд СИЗО Челябинск Аресты Следственный комитет России
19 июня 2024, 19:46
Банду черных риелторов накрыли в Москве
РИА «Новости»
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В Москве правоохранители пресекли деятельность банды черных риелторов, которые за 14 лет завладели более чем 60 квартирами. Мошенники нажились на чужом имуществе на 250 миллионов рублей, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности. <…> Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем», - привело ее слова РИА «Новости».

Организаторами преступной схемы стали три человека. С 2010 по 2024 год они по подложным документам завладевали квартирами умерших москвичей. Бумаги злоумышленники использовали для оформления недвижимости в собственность подконтрольных им лиц.

«Соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей», - уточнила Петренко.

Самих организаторов и членов преступной группы удалось задержать. В столичный СК для следственных действий доставили более 40 человек. Их проверяют на причастность к указанным преступлениям.

В конце мая в Москве вынесли приговор черному риелтору , который вместе с подельниками травил пенсионеров сильнодействующими лекарствами ради квартир. Мужчина получил пожизненный срок.

Уголовное дело Преступления Москва Квартиры

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