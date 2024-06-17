Одному из взятых в заложники сотрудников ростовского СИЗО оказали медпомощь

«Сотрудники в удовлетворительном состоянии. Одному не потребовалась помощь, второму была оказана амбулаторно [разовая медицинская помощь], несерьезные травмы», - сказал он.

Заключенные схватили двух сотрудников - младшего инспектора и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Последний приехал на переговоры с террористами. Пресс-служба ФСИН заявила, что они не пострадали во время штурма. Источник РИА «Новости» сообщил, что один из мужчин отделался царапиной.

Преступников ликвидировали. Трое из них попали в изолятор два года назад по делу о подготовке подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Их похоронят в специальном порядке, без оповещения родственников о местонахождении могил.