04 апреля 2024, 08:50

Одного из фигурантов дела о взрывчатке в иконах арестовали

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Россиянину с двойным гражданством Дмитрию Гратию предъявили обвинение по делу о ввозе взрывчатки в православных иконах. Суд арестовал его на два месяца, сообщило РИА «Новости».

В базе Псковского областного суда появилась информация об апелляции Дмитрия Гратия на арест в рамках уголовного дела по статье 226.1 УК России «Незаконное перемещение через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору». В феврале мужчину с двойным гражданством заключили под стражу сначала на 10 суток, затем, после предъявления обвинения, на два месяца.

В постановлении суда фигурировал еще один иностранец, чье имя не указали. Второе гражданство Дмитрия Гратия закрыли звездочками. По информации агентства, он имел паспорт Молдавии.

Православные иконы с гексогеном привезли в Россию с Украины через страны Евросоюза.

Взрывчатого вещества хватило бы на уничтожение пятиэтажки.

Уголовное дело Таможня Аресты
03 апреля 2024, 23:17
Суд арестовал еще одну фигурантку по делу о торговле детьми в Москве
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Преображенский суд Москвы арестовал еще одну фигурантку дела о торговле детьми. Марьят Желихажеву заключили под стражу на 13 суток, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд избрал в отношении Желихажевой Марьят Хажмуратовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 13 суток, то есть до 16 апреля 2024 года», - сообщила собеседница агентства.

Желихажеву обвиняют в торговле людьми, в суде не уточнили ее роль в уголовном деле. Дело Желихажевой объединили в одно производство с делом ранее арестованной матерью 15-ти детей Юлией Логиновой.

Ранее суд арестовал подозреваемых в соучастии Зухру Мусалаеву и Анну Куликову. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года.

Уголовное дело Суд Дети Торговля Москва
03 апреля 2024, 19:56
«Жутковато». Житель Балашихи назвал обвиняемую в убийстве отца соседку адекватной
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Жительница Балашихи, предположительно, убила и расчленила собственного отца после застолья. Сначала дочь хотела избавиться от улик и спрятала части тела в холодильник, но потом сама сдалась полиции. Сосед женщины Михаил рассказал «360», что не замечал никаких странностей в ее поведении. С подозреваемой он знаком с самого детства.

По данным Telegram-канала Shot , 78-летний мужчина приехал в гости к своей 52-летней дочери вечером 1 апреля. За семейным ужином родственники повздорили: пенсионер начал критиковать дочь за сложный характер, а та схватилась за нож.

«Не видел отца больше 40 лет, наверное. Он от них ушел давно <…> Если бы встретил - не узнал», - рассказал Михаил об отце женщины.

Саму соседку он охарактеризовал как «вполне нормальную» и «адекватную». Они знакомы с детства - росли вместе. Сам Михаил и его знакомые никогда не видели, чтобы женщина выпивала. К тому же она часто ездила за рулем. Соседи с ней общались, но не близко.

«Общались так: „Здравствуйте, как дела?“ Такие соседские отношения. Никаких застолий совместных не было», - поделился Михаил.

Женщина жила одна, иногда ее навещала дочь. Как отметил мужчина, раньше соседка разводила декоративных собак, потом этим делом занялась наследница.

«В шоке был, если честно. Как так? Всю правду знает только она… Когда тебя это затрагивает косвенно - жутковато. В голове не укладывается», - отреагировал он на новость о преступлении.

Следователи предъявили женщине обвинение в убийстве. На допросе она вину признала. С места преступления криминалисты изъяли два ножа и топор.

Пенсионеры Преступления Женщины Мужчины Балашиха
03 апреля 2024, 13:10
Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под стражей
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Исроил Исломов останется под стражей на время следствия. Мосгорсуд отклонил первую апелляционную жалобу на арест фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили суды общей юрисдикции Москвы.

Заседание апелляционной инстанции прошло 3 апреля. Исроил Исломов, отец двух других подозреваемых , одним из первых подал заявление на пересмотр решения о заключении под стражу. Его обвинили по части 3 статьи 205 УК России «Террористический акт» и арестовали до 22 мая.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - сообщила пресс-служба.

Аминчон и Диловар Исломовы тоже обжаловали арест. Последний, по версии следствия, продал террористам автомобиль Renault.

Мосгорсуд Суд Аресты Москва Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 12:00
Трех подростков схватили в Уфе при попытке устроить диверсию
РИА «Новости»
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Силовики задержали в Уфе трех подростков по подозрению в организации диверсии за деньги. По версии следствия, их завербовали через Telegram, сообщило РИА «Новости».

Житель Уфы получил в мессенджере предложение заработать и позвал «на дело» двух друзей. Подростков взяли с поличным при попытке поджечь объект связи. Цель, по словам одного из них, выбрал куратор. У задержанных изъяли необходимые для диверсии вещества и инструменты.

«Трое уфимцев <…> вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», - сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 281 УК России «Покушение на диверсию». Кировский районный суд Уфы постановил арестовать подростков.

В Россию пытались ввезти через страны Евросоюза крупную партию взрывчатки , спрятанную в иконах. Обнаруженного при проверке количества гексогена хватило бы на подрыв пятиэтажки.

Поджоги Башкирия Терроризм ФСБ Школьники

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