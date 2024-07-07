07 июля 2024, 08:24

Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу

РИА «Новости»
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Против осужденного за государственную измену старшего сына священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна могут завести еще одно уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

По информации источника, причиной стала его речь в последнем слове в ходе заседания суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн публично осудил власти страны и армию России.

Теперь его высказывания могут стать основанием для возбуждения дела по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Ранее братьев Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконно перейти государственную границу с Украиной. Им вменили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

В ходе прений сторон 3 июля прокурор попросил суд назначить троим сыновьям липецкого священника по 18 лет строгого режима.

Суд
06 июля 2024, 14:53
СК запросил арест для напавшего на повара с ножом московского дебошира
РИА «Новости»
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Следствие выступило с требованием об аресте иностранца, обвиняемого в покушении на убийство повара в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Ночью 5 июля в Мещанском районе посетитель бара напал на повара развлекательного учреждения с ножом и ударил его в сердца. На помощь пострадавшему тут же пришли коллеги: сотрудники бара вызвали скорую помощь, которая экстренно доставила раненого в больницу.

Медикам удалось спасти повара. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Нападавшего нашли, ему уже предъявили обвинение в покушении на убийство. Известно, что мужчина - иностранец. Камеры с места инцидента изъяли. Основной версией случившегося следователи назвали бытовой конфликт. Теперь Следком настаивает на аресте дебошира.

Ранее в суд передали дело дачника из Краснодара, который из ревности расправился с соседом. В ночь случившегося между собутыльниками произошел конфликт из-за супруги хозяина дома, закончившийся поножовщиной.

Уголовное дело Врачи Полиция Следственный комитет России Москва
06 июля 2024, 14:16
Цех по производству суррогатного алкоголя накрыли в Перми
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Организовавшую производство поддельного алкоголя преступную группировку задержали в Перми. Об этом со ссылкой на краевое управление ФСБ сообщило РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что силовики нашли подпольный цех, где злоумышленники занимались производством спиртосодержащей продукции, которую разливали по бутылкам без маркировки и отправляли на продажу.

В общей сложности правоохранители изъяли 45 тонн спиртосодержащей жидкости. Против задержанных завели уголовные дела о незаконном производстве и продаже спиртного. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

В конце мая полицейские Кронштадта задержали частного производителя кустарного алкоголя. Винокурню мужчина открыл в трех гаражах, где, кроме перегона поддельного спиртного, разливал жидкости в различные тары и продавал всем желающим. Общий объем контрафактной спиртосодержащей продукции превысил 1,5 тонны.

Уголовное дело Пермь ФСБ Алкоголь
06 июля 2024, 13:18
Отца террористов из Дагестана опять задержали по новому обвинению
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В Дагестане вновь задержали бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Он стал фигурантом уголовных дел по экономическим преступлениям, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям», - сказал он.

Омаров ушел в отставку сразу после того, как его сыновья приняли участие в нападениях на церкви, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте 23 июня. Одного из них, Османа Омарова , считали главарем банды. Погибли 22 человека , в том числе полицейские.

Отца арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве , и он вышел на свободу 4 июля. Других его сыновей тоже взяли под стражу. Жена одного из них заявила журналистам, что братья догадались о планах террориста по статусу в мессенджере и пытались отговорить его.

Задержания Уголовное дело Дагестан Терроризм Преступления Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
06 июля 2024, 08:18
Военного комиссара Преображенского района арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы арестовали комиссара Преображенского района Сергея Тригилева по подозрению в получении взятки, его отправили в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Сергею Анатольевичу Тригилеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», - сообщил источник.

Мужчину вменили получение взятки в крупном размере по предварительного сговору группой лиц. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Кроме того, по этому делу под стражу на два месяца отправили подчиненного Тригилева Игорь Титовец. Расследование продолжается.

Ранее правоохранители по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игоря Комарова.

Следствие полагает, что он получил свыше 1,2 миллиона рублей за помощь в получении контракта на благоустройство сквера и приемку работ.

Суд Москва

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