Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу
Против осужденного за государственную измену старшего сына священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна могут завести еще одно уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.
По информации источника, причиной стала его речь в последнем слове в ходе заседания суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн публично осудил власти страны и армию России.
Теперь его высказывания могут стать основанием для возбуждения дела по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».
Ранее братьев Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконно перейти государственную границу с Украиной. Им вменили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.
В ходе прений сторон 3 июля прокурор попросил суд назначить троим сыновьям липецкого священника по 18 лет строгого режима.