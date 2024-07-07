Одного из братьев Ащеуловых могут судить по новому уголовному делу

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По информации источника, причиной стала его речь в последнем слове в ходе заседания суда. Несмотря на замечания судьи, Иоанн публично осудил власти страны и армию России.

Теперь его высказывания могут стать основанием для возбуждения дела по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

Ранее братьев Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконно перейти государственную границу с Украиной. Им вменили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса.

В ходе прений сторон 3 июля прокурор попросил суд назначить троим сыновьям липецкого священника по 18 лет строгого режима.