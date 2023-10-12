Одного из авторов приватизации в России заочно арестовали по делу о мошенничестве

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере». Кузьминский суд 10 октября заочно арестовал Сергея Моложавого на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сергей Моложавый работал заместителем министра 1997 по 2000 год и участвовал в подготовке законов о приватизации 1997 и 2001 годов. Следственные органы заподозрили его в хищении имущества компании «Голденберг Инвест», отчуждении половины сертификатов акций этой компании и присвоении ее зданий в Москве.

По словам источника издания, до 2023 года бывший замминистра жил в столичном регионе, а потом уехал за границу. Карточка на Сергея Моложавого появилась в базе МВД России, его объявили в федеральный розыск.