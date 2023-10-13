Одного из адвокатов Навального арестовали на два месяца

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина меры пресечения в виде заключения под стражу», - указали в инстанции.

По данным суда, адвоката Навального подозревают в участии в экстремистском сообществе. Теперь ему может грозить до шести лет лишения свободы. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее стало известно про обыски у адвокатов, представлявших интересы Навального. По словам его соратника, юриста Вячеслава Гимади*, следственные действия провели в рамках дела об участии в экстремистском сообществе.

Признанный иноагентом экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов** заявил, что силовики пришли с обысками к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру.

*Вячеслав Гимади внесен в перечень террористов и экстремистов.

**Алексей Венедиктов признан иноагентом в России.