02 сентября 2024, 16:17

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

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Пенсионер из Подмосковья, предположительно, стал жертвой «черных риелторов». Загадочным образом пожилой человек оказался выписанным из собственной квартиры. Самого мужчину жестоко избили, а его супруга пропала. Подробности 360.ru раскрыл сын пострадавшего Егор.

«Произошло это во второй половине сентября. Но узнал [об этом] не сразу. Приехал домой, мать сообщила, что отца в больницу отдала, его избили. По ее рассказам, он целый день провалялся на траве, кое-как добрался до дома и на лестничной площадке упал», - поделился Егор.

Лечили долго, делали операцию - у мужчины была сломана ключица. Разговаривать пострадавший не мог. Егор начал разбираться в ситуации, в это время исчезла мать. Молодой человек подал заявления о пропаже и избиении, но сначала получал только отписки.

С недобрыми намерениями Пенсионер долгое время был в тяжелом состоянии, но через время вспомнил, что к нему приходили какие-то неизвестные люди, приносили передачки. При этом у пенсионера исчез паспорт. Сын попытался восстановить документ.

«В МФЦ пошел. Оказывается, мой отец был выписан [из квартиры] по собственному желанию», - отметил собеседник 360.ru.

В процессе стало понятно, что «постарались» мошенники. Под подозрение попали те самые неизвестные, что навещали отца. Злоумышленники даже пытались похитить пенсионера из больницы в день его выписки.

«Они хотели его забрать и вывезти. Пришли в больницу, устроили дебош», - рассказал он.

«Черные риелторы» представились врачу близкими пенсионера. Один из них - сыном. Но Егор успел быстрее них забрать родителя.

«Где-то через час после того, как мы вернулись из больницы, они приехали якобы поинтересоваться, как здоровье (у отца - прим. ред.)», - отметил Егор.

Молодой человек попытался выяснить, кто они такие и почему проявили сильный интерес к пенсионеру. Ничего внятного злоумышленники сказать не могли. Егор нанял адвоката.

Роковая ошибка Примечательно, что в МФЦ Егору заявили, что его отец сам подписывал документ о выписке из квартиры. Но была одна несостыковка.

«Совершили ошибку: у отца была сломана левая рука, а тот, кто приходил выписываться - с переломом правой», - подчеркнул он.

Ранее банду «черных риелторов» задержали в Челябинске. Под видом покупателей злоумышленники втирались в доверие к владельцам квартир и убеждали продать их. А взамен предлагали гораздо худшие условия для жизни. Жертвами аферистов стали 49 человек, а ущерб составил 76 миллионов рублей.


Адвокаты Больницы Пенсионеры Преступления Врачи Мужчины Избиения МФЦ Квартиры
02 сентября 2024, 00:15
СК снова возбудил дело против полицейских в Петербурге
РИА «Новости»
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Следственный комитет в третий раз возбудил уголовное дело о превышении полномочий полицейскими Санкт-Петербурга во время задержания в августе активистов «Русская община». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным СК, 19 августа на Комендантском проспекте произошел конфликт между таксистами, в котором участвовали мигранты.

Представители «Русской общины» пытались выяснить причину, по которой иностранцы мешают работать местным жителям.

В результате их задержала полиция. СК утверждает, что основания для задержания активистов отсутствовали.

После произошедшего СК дважды заводил уголовное дело. Вот только прокуратура оба раза прекращала производство.

Ранее представители «Русской общины» заступились за супругов , которым угрожали ножом в одном из дворов Балашихи. Нападавшие сбежали, но силовики оперативно их нашли.

Задержания Уголовное дело Мигранты Балашиха Полиция
01 сентября 2024, 20:26
Суд арестовал участки железной дороги украинского олигарха Ахметова
РИА «Новости»
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Суд принял решение арестовать в Белгородской области участок железнодорожного полотна компании «Метинвест Евразия», которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, под арестом до декабря будут доли в компаниях, недвижимость в Симферополе и Севастополе. А также земельный участок в Белгороде и шесть железнодорожных путей, общей протяженностью 1,335 километра.

Кроме того, суд арестовал металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн. Такое же решение вынесли по денежным средствам в банках и автомобилям.

Ранее суд Москвы наложил арест на российские активы украинского миллиардера в рамках расследования дела о финансировании ВСУ.

В 2022 году Рината Ахметова назвали одним из самых состоятельных украинцев , его состояние оценивали в 4,9 миллиарда долларов. Компания бизнесмена «Метинвест» в прошлом владела предприятием «Азовсталь» и металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе.

Суд Дороги Недвижимость Аресты
01 сентября 2024, 19:29
Раскрыта сумма долга фигуранта дела о взятках в гособоронзаказе
РИА «Новости»
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Попавшийся на взятках при строительстве военной клиники в Санкт-Петербурге оказался должен два миллиарда рублей за невыполнение обязательств по еще одному контракту в рамках гособоронзаказа. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости».

Агентство выяснило, что фигурант уголовного дела не выполнил работы по строительству и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил России в Нахабине.

Контракт с подрядчиком заключили в 2021 году. Но после трех лет невыполнения работ заказчик подал на исполнителя в суд и потребовал взыскать с него компенсацию. К этому времени долг превысил 1,7 миллиарда рублей, но суд обязал ответчика оплатить еще 300 миллионов неустойки.

Ранее пресс-служба Следственного комитета объявила об уголовных делах против директора частной строительной фирмы и трех бывших сотрудников военно-строительной компании.

Их имена ведомство не раскрыло, но уточнило, что подозреваемые получали взятки при заключении контрактов на проведение работ по ремонту корпусов клиники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

По решению суда всех фигурантов дела взяли под стражу.

Долги Уголовное дело Суд Строительство Военные
31 августа 2024, 23:35
Девушка продавала наркотики в ПВЗ маркетплейса в Москве
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В Москве суд заключил девушку под стражу за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 30 октября 2024 года», - говорится в сообщении.

Тормосину обвинили в совершении преступления по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По данным Telegram-канала Mash, преступления совершались в ПВЗ на Варшавском шоссе. Студентка устроилась на лето в пункт выдачи. Девушка расфасовывала запрещенные вещества прямо на рабочем месте.

Правоохранители вычислили девушку по камерам видеонаблюдения. Ее задержали во время очередной передачи товара курьеру.

Ранее жительница ХМАО получила шесть лет колонии за продажу наркотиков.

Наркотики Суд Преступления Маркетплейсы Москва

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