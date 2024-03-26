26 марта 2024, 00:18

Один из обвиняемых по делу Crocus City Hall воровал в магазинах шоколад

РИА «Новости»
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Фигурант дела о теракте в Crocus City Hall Диловар Исломов в 2021 году получил штраф за хищение шоколадок. Об этом говорится в постановления Центрального районного суда Твери, сообщило РИА «Новости».

По данным материалов суда, Исломов проходил по делу об административном правонарушении. Речь идет о мелком хищении чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей. Мужчина украл из магазина несколько шоколадок, общей стоимостью 350 рублей.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей», - указали в документе.

По данным Следственного комитата , Диловар Исломов попал в преступную группировку, которая устроила стрельбу в Crocus City Hall, не позже 11 марта.

У еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall Далерджона Мирзоева было другое хобби - он занимался борьбой в Новосибирске. По словам соседей, мужчина часто посещал спортивный клуб «Зевс».

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 00:00
В Петербурге задержали автора скандальных постов о трагедии в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Полицейские задержали в петербургском аэропорту Пулково предполагаемого автора постов о теракте в Crocus City Hall, в которых выявили признаки экстремизма. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».

«Сегодня вечером в аэропорту Пулково сотрудники Центра „Э“ задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем - покинуть Российскую Федерацию», - уточнила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Задержанного доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сообщении ведомства не указаны личные данные задержанного мужчины, но в местных СМИ уже сообщили, что им оказался декоратор и профессиональный яхтсмен Николай Конашенок. Впоследствии он удалил свои посты, но публикации уже успели вызвать широкий общественный резонанс.

Ранее генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская уволилась после скандальных высказываний мужа о теракте в Crocus City Hall.

Санкт-Петербург Стрельба Соцсети Полиция Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 23:11
«Стреляли по колесам». Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами под Брянском
РИА «Новости»
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Полицейские стреляли по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться террористы, устроившие стрельбу в Crocus City Hall, а затем задержали их в лесополосе. Об этом «Известиям» рассказал старший инспектор брянского ГИБДД.

«Когда плотность движения была снижена и опасность применения огнестрельного оружия была минимальной для наших граждан, сотрудник, который передвигался со мной в качестве пассажира, начал применять огнестрельное оружие по задним колесам преследуемого автомобиля», - рассказал старший инспектор.

По его словам, преследование началось после обнаружения на трассе белой машины Renault Symbol, номера которой передали по ориентировке. За ней уже направлялся другой экипаж, но они решили помочь коллегам в задержании террористов.

Последние двигались по трассе с нарушением правил дорожного движения, поэтому было решено применить огнестрельное оружие, чтобы их остановить. После остановки террористы попытались скрыться в лесополосе, но были задержаны.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что обвиняемые в теракте в Crocus City Hall уже рассказали, кто заказал это преступление , а также о тех, кто помогал им в его подготовке.

Стрельба Терроризм Полиция Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 22:27
Раскрыты действия арестованных соучастников террористов в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Арестованные соучастники террористов предоставили им квартиру и машину, а также перевозили деньги. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в ходе совещания о мерах, принимаемых после теракта в Crocus City Hall.

«Задержали еще трех человек, которые оказывали помощь при подготовке теракта. Они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства», - сказал он.

Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых по делу о теракте в Crocus City Hall на два месяца. Сегодня под стражу отправили Аминчона и Диловара Исломовых, а также Исроила Исломова.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 22:11
Названо число погибших от огнестрельных ран в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Огнестрельные ранения стали причиной смерти при теракте Crocus City Hall 40 человек, от пожара погибли четверо. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«От огнестрельных ранений погибло 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран - два человека», - сказал он.

По словам Бастрыкина, жертвами пожара стали 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 пострадавших. На месте теракта в Crocus City Hall погибли 137 человек, двое их них скончались в больницах.

Трагедия произошла вечером 22 марта.

Террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall и расстреляли зрителей. В здании также произошел пожар.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall

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