Один из напавших на депутата Матвеева в Самаре мигрантов оказался рецидивистом

Матвеев еще раз напомнил, что он стал свидетелем, как мигранты избивали прохожих на улице Самары. Вместе с водителем он вмешался и пытался остановить трех молодых людей. Но сделать ничего не успел, потому что один из иностранцев нанес депутату удар по голове.

«Как выясняется, ударили камнем», - написал Матвеев.

Он подтвердил, что следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали нападавших. Депутат подчеркнул, что никому не советует лезть с голыми руками к мигрантам, у которых в руках палки и бутылки.

«Мигрантская преступность на улицах среди бела дня уже доводит до того, что депутат Госдумы вынуждены в нее лично вмешиваться», - подчеркнул Матвеев.

После ранения пострадавшего депутата забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. В комментарии 360.ru Матвеев рассказал, что ему зашили рану и попросили пройти обследование на сотрясение головного мозга. После к нему больницу приехал следователь, чтобы записать его показания.