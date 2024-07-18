18 июля 2024, 23:09

Один из напавших на депутата Матвеева в Самаре мигрантов оказался рецидивистом

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Самарские правоохранители установили личности и задержали мигрантов, напавших и ударивших по голове депутата Госдумы Михаила Матвеева. Среди них оказался трижды судимый рецидивист. Об этом пострадавший народный избранник сообщил в своем Telegram-канале.

Матвеев еще раз напомнил, что он стал свидетелем, как мигранты избивали прохожих на улице Самары. Вместе с водителем он вмешался и пытался остановить трех молодых людей. Но сделать ничего не успел, потому что один из иностранцев нанес депутату удар по голове.

«Как выясняется, ударили камнем», - написал Матвеев.

Он подтвердил, что следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали нападавших. Депутат подчеркнул, что никому не советует лезть с голыми руками к мигрантам, у которых в руках палки и бутылки.

«Мигрантская преступность на улицах среди бела дня уже доводит до того, что депутат Госдумы вынуждены в нее лично вмешиваться», - подчеркнул Матвеев.

После ранения пострадавшего депутата забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. В комментарии 360.ru Матвеев рассказал, что ему зашили рану и попросили пройти обследование на сотрясение головного мозга. После к нему больницу приехал следователь, чтобы записать его показания.

Уголовное дело Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия
18 июля 2024, 21:53
СК завел дело после нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре
РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве завели в Самаре после нападения мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что всех участников конфликта задержали. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела взяла под контроль областная прокуратура.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на место происшествия прибыл прокурор Промышленного района города Владимир Исаев.

О нападении трех молодых людей Матвеев сообщил в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал этот момент. По его словам, вооруженные палкой мигранты избивали прохожих. Чтобы их остановить, он вышел из машины вместе со своим водителем, но успел только достать удостоверение, как получил удар по голове.

До приезда полиции Матвеев и его водитель задержали одного из нападавших. В ходе общения они выяснили, что молодой человек приехал из Узбекистана, но получил российское гражданство.

Матвеева забрали в больницу, где врач ему сообщил, что он получил удар бутылкой. Сам депутат в комментарии 360.ru заявил, что до сих пор находится в больнице и ждет обследования для проверки на сотрясение головного мозга.

Уголовное дело Прокуратура РФ Больницы Мигранты Депутаты Следственный комитет России
18 июля 2024, 21:29
Число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 24 человек
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Проходящего обвиняемым по делу о массовом отравлении постояльцев хостела на Дмитровском шоссе владельца точки быстрого питания отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Московской прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что фигурант дела и его адвокат выступили против заключения под стражу и просили назначить залог, запрет определенных действий или домашний арест.

Свою вину по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подсудимый не признал.

По данным прокуратуры, за медицинской помощью в связи с отравлением обратились постояльцы хостела на Дмитровском шоссе. Первые заболевшие появились в минувший понедельник, 15 июля. Сейчас в больницах столицы находятся 24 человека.

Все пострадавшие питались в одной точке быстрого питания. Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Собственную проверк у заведения организовал Роспотребнадзор. Специалисты ведомства взяли образцы продукции и пообещали, что огласят результаты позднее.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что владелец торговой точки нанимал сотрудников без оформления каких-либо договоров.

Уголовное дело Прокуратура РФ Больницы Питание Аресты Москва
18 июля 2024, 21:21
Женщина подожгла пункт набора контрактников в Костроме
РИА «Новости»
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В Костроме женщина кинула бутылку с бензином в здание, где находится пункт отбора на военную службу. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

По его словам, он выезжал на место происшествия.

«Возгорание было оперативно потушено военнослужащими. Хорошо, быстро сработала полиция. Подозреваемая задержана и дает показания», - рассказал глава региона.

Ситников добавил, что пострадавших и повреждений нет. Кроме того, он поручил городским службам заменить разбитые стекла, а также сделать косметический ремонт в случае необходимости.

Ранее в Подмосковье правоохранители задержали девушку , которая 17 июля по указанию неустановленных лиц подожгла служебную машину МВД, по подозрению в совершении теракта.

В начале июля Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Тольятти к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима за поджог местной администрации.

Поджоги Пожары Женщины Полиция
18 июля 2024, 21:17
Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста
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Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест в военном суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

В понедельник, 15 июля, судья перевел под домашний арест Попова до 11 октября. Заседание провели в закрытом режиме.

Генералу предъявили обвинение в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области. Общая стоимость материалов составила свыше 100 миллионов рублей. По данным СК, за свои «услуги» Попов получил больше миллиона рублей.

Также под домашним арестом оказался предприниматель Сергей Моисеев , который стал фигурантом по делу Попова. Он признался в содеянном и уже погасил часть вмененного ему ущерба. После этого СК призвал отпустить Моисеева под домашний арест.

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