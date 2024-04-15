Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

«В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал фигуранта до 22 мая. По версии следствия, 24-летний мужчина был связан с террористами, совершившими нападения в «Крокус Сити Холле». Адвокат Лутфуллои Маргарита Хорева говорила, что он частично признал вину.

По данным Telegram-канала Mash , фигурант получил высшее образование в Таджикистане. Подозреваемый работал на стройке в Москве, но уволился за неделю до теракта в концертном зале.

До этого Лутфуллои не был судим, семьи у него нет. Родственников мужчины, живущих в Таджикистане, допросили местные полицейские.