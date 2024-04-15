15 апреля 2024, 11:24

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

РИА «Новости»
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Назримад Лутфуллои, ставший одним из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обжаловал свой арест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию суда.

«В суд поступила жалоба на постановление об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказал собеседник агентства.

Ранее суд арестовал фигуранта до 22 мая. По версии следствия, 24-летний мужчина был связан с террористами, совершившими нападения в «Крокус Сити Холле». Адвокат Лутфуллои Маргарита Хорева говорила, что он частично признал вину.

По данным Telegram-канала Mash , фигурант получил высшее образование в Таджикистане. Подозреваемый работал на стройке в Москве, но уволился за неделю до теракта в концертном зале.

До этого Лутфуллои не был судим, семьи у него нет. Родственников мужчины, живущих в Таджикистане, допросили местные полицейские.

Суд Теракт в «Крокусе»
15 апреля 2024, 10:38
Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в Москве
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В Москве при обыске в офисе компании, специализировавшейся на поставке телекоммуникационного оборудования, провели обыск и изъяли украинский дрон «Баба-яга». Директор «АРД Сатком Сервис» заявил, что купил его в зоне СВО для разработки российского аналога, сообщил Telegram-канал Baza.

Силовики явились в офис на Партизанской улице спустя 30 секунд после получения посылки с беспилотником. Они изъяли аппарат.

Владелец компании заявил, что выкупил обезвреженный дрон у сотрудников, которые отправились в зону СВО. Мужчину интересовала встроенная в БПЛА система связи с антенной американской Starlink и модулем, который позволял подменять геолокацию. Его компания планировала исследовать конструкцию и создать российский аналог.

Вооруженные силы Украины использовали переоборудованные в боевые тяжелые промышленные гексокоптеры «Баба-яга» в зоне проведения спецоперации. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений вычислили пути поставок и места сборки этих дронов.

Беспилотники Бизнес Москва
15 апреля 2024, 01:12
Суд проверит законность ареста двух фигурантов дела о «Крокусе»
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Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Заседание пройдет в понедельник, 15 апреля, сообщило РИА «Новости».

По данным суда, рассмотрение апелляционной жалобы Аминчона Исломова назначили на 13:00, Алишера Касимова - на 13:15.

В рамках следствия по делу сейчас проходят 11 человек, четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, который сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вооруженные нападавшие открыли огонь в зрительном зале по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Жертвами нападения стали 145 человек.

По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны со спецслужбами Украины. Семерых фигурантов дела о террористическом акте внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Мосгорсуд Суд Терроризм Аресты Теракт в «Крокусе»
14 апреля 2024, 22:04
Уголовное дело о покушении на убийство завели после массовой драки в Саратове
РИА «Новости»
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Следственное управление по Саратовской области возбудило уголовное дело после драки в Саратове. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Руководство регионального следственного управления доложило о ходе расследования в центральный аппарат СК РФ.

В воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина в Саратове произошла массовая драка с участием как минимум 20 человек.

В толпу дерущихся въехал автомобиль Lada Priora, раскидывая людей в стороны. Потом машина врезалась в здание кафе, после чего покинула пешеходную зону. По словам очевидцев, до этого тот же автомобиль сбил 26-летнего мужчину. За рулем находился 22-летний молодой человек.

Саратов Драки Уголовное дело Машины Полиция Следственный комитет России
14 апреля 2024, 20:44
Оперативники начали поиск участников массовой драки на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Строительная площадка на востоке Москвы стала местом массовой драки группы мужчин. Для установки всех участников конфликта на место выехали оперативные службы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве добавили, что возбудили уголовное дело о хулиганстве. Поисками всех причастных к совершению преступления занимаются следователи и сотрудники других оперативных служб города.

После задержания участников массовой драки также проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Массовую драку на улице Столыпина в Саратове прекратила въехавшая в толпу Lada Priora. Водитель легковушки целенаправленно старался задавить участников конфликта. После разгона хулиганов машина сдала назад, врезалась в здание кафе и скрылась.

Драки Уголовное дело СК РФ Москва

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