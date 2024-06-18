18 июня 2024, 17:25

Один из боевиков выжил во время штурма ростовского СИЗО 16 июня

РИА «Новости»
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Один из боевиков, участвовавших в захвате заложников в ростовском СИЗО, выжил во время штурма, заявил источник Baza. По информации Telegram-канала, преступника ранили в голову, сейчас он находится в больнице.

Собеседник Baza уточнил, что раненого террориста поместили в реанимацию нейрохирургического отделения одной из больниц Ростова-на-Дону.

Официально эти данные не подтверждали. Во ФСИН ранее заявляли, что всех преступников, захвативших заложников, ликвидировали во время штурма.

ЧП в ростовском СИЗО произошло утром 16 июня. Преступники взяли в заложники двух человек, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму.

Расследование уголовного дела по факту случившегося взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Захват заложников в ростовском СИЗО
18 июня 2024, 16:47
Россиянин зарезал выпускника школы, приняв его за любовника жены
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Выпускник школы Улан-Удэ умер от ножевых ранений, полученных в ходе нападения местного жителя. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, мужчина принял подростка за любовника жены.

По данным ведомства, мужчина приехал домой в ночь на понедельник, 17 июня. Но супруга отказалась открывать ему дверь. Он заночевал во дворе, а утром увидел проходящего мимо молодого человека и решил, что тот провел ночь с его женой.

Напуганный выпускник попытался убежать от разозлившегося ревнивца и побежал вдоль дороги, привлекая внимание водителей. Но никто из них не остановился. Нападавший догнал мальчика на остановке. Сначала он ударил выпускника электрошокером, а после схватился за нож и нанес несколько ударов. От полученных ранений подросток умер на месте.

Мать погибшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сын планировал поехать в школу, чтобы узнать результаты ЕГЭ. О предстоящей встрече договорился с одноклассницей, но на место так и не приехал. Женщина добавила, что в районе проживания ревнивца сын живет.

Следователи Бурятии завели уголовное дело об убийстве. Его расследование взяла под контроль республиканская прокуратура. В ближайшее время криминалисты обратятся с ходатайством в суд для избрания подозреваемому в жестокой расправе над подростком меры пресечения.

В середине мая московские следователи задержали в поселке Первомайское подростка по подозрению в убийстве домработницы. По версии следствия, юноша повздорил с горничной и несколько раз ударил ее ножом.

Уголовное дело Убийства Прокуратура РФ Школьники Мужчины Поножовщины Следственный комитет России Бурятия
18 июня 2024, 15:04
Пенсионер устроил стрельбу на заводе в Рязани. Погибла девушка
РИА «Новости»
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Пожилой мужчина застрелил из ружья двух человек в Рязани. Причиной конфликта стал имущественный спор, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По факту случившегося возбудили дело. По информации ведомства, конфликт у 66-летнего мужчины и еще двух человек возник из-за имущественного спора. В итоге он решил расправиться со своими оппонентами - взял охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в людей.

Один из раненых погиб на месте, второго человека доставили в больницу. Стрелка задержали.

По данным Mash , стрельбу устроил поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовки». Мужчина застрелил девушку-бухгалтера предприятия и ранил своего племянника.

Произошло все прямо на территории завода. По словам источника Telegram-канала, девушка умерла сразу же от выстрела в голову. По предварительным данным, мужчина устроил разборку из-за долга по поставкам.

Убийства Стрельба
18 июня 2024, 15:01
Бывшего главу «Автодора» Кельбаха приговорили к 12 годам колонии
РИА «Новости»
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Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Его признали виновным в совершении трех преступлений по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

«Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», - указали в суде.

Также Кельбаху на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностями. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кельбаха взяли под стражу прямо в зале суда.

Гособвинение ранее запрашивало для бывшего руководителя «Автодора» 14 лет тюрьмы. Также суд взыскал с Кельбаха более 1,9 миллиарда рублей по гражданскому иску.

По данным следствия, обвиняемый незаконным путем выделил средства из бюджета на работы, не предусмотренные федеральной целевой программой. Одна из участвующих в строительстве дороги компаний получила почти четыре миллиона рублей и более двух миллиардов рублей в 2015 и 2017 годах. Также Кельбах незаконно передал еще одной организации около 132 миллионов рублей за разработку документации по ЦКАД.

Суд Преступления Москва
18 июня 2024, 12:25
Гендиректор «Кухни на районе» вошел в число задержанных после отравления в Москве
РИА «Новости»
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Одним из трех задержанных по уголовному делу, возбужденному после массового отравления москвичей, стал генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы сообщило РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, предварительной причиной массовой госпитализации горожан с отравлением и подозрением на ботулизм стал салат лобио.

«Среди задержанных - генеральный директор „Кухни на районе“ Антон Лозин», - заявил источник.

По данным Telegram-канала Baza, также к следователям доставили руководителя отдела качества компании «Кухня на районе» по фамилии Машкова. Ее имени авторы не привели.

Силовики задержали и генерального директора компании «Савон-К» Анатолия Шина. Его фирма поставляла консервированную фасоль для производства салата лобио, который назвали предварительной причиной отравления.

В пресс-службе столичного главка СК заявили, что по уголовному делу о массовом отравлении москвичей задержали трех человек из руководства коммерческих организаций.

В ведомстве не назвали имен, но уточнили, что речь идет главе фирмы, которая занималась производством некачественной продукции, генеральном директоре компании, отвечавшей за приготовление и доставку еды в столичном регионе, а также руководителе отдела качества Следователи провели обыски. Также совместно с сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора они установили, что документов о сроках годности поставляемой продукции в компании не было, а производственный контроль с соблюдением технологий хранения и производства проводился с нарушениями.

Кроме того, руководство коммерческих организаций для получения дополнительной прибыли незаконно оформляло на работу приехавших в столицу иностранцев. Это стало причиной для возбуждения дела о незаконной миграции.

В минувший понедельник, 17 июня, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за медицинской помощью с симптомами отравления обратился 121 житель города. Она подчеркнула, что в больницу попали 55 человек, из которых 30 находятся в реанимации. У всех госпитализированных врачи заподозрили ботулизм.

С таким же предварительным диагнозом в больницы попали 12 нижегородцев и 14 жителей Казани. Всех заболевшие заказывали лобио от фирмы «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от фирмы «Гастропорт».

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