18 ноября 2023, 10:37

Один их самых известных киллеров 90-х Саша Солдат вышел на свободу после 24 лет тюрьмы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости», его признали виновным в нескольких убийствах.

Одного из самых известных киллеров 90-х Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, выпустили на свободу из колонии строгого режима в поселке Монино после 24 лет тюрьмы. Как сообщило РИА «Новости» , его признали виновным в нескольких убийствах.

Саша Солдат - бывший морпех, после службы он попал в Ореховскую преступную группировку, где был на хорошем счету. По версии следствия, мужчина убил около 30 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Одним из самых громких в его «карьере» было убийство другого киллера - Александра Солоника, известного как Македонский. Александр Пустовалов владел рукопашным боем, всеми видами огнестрельного оружия и отличался тем, что хладнокровно убивал людей. За это ему и дали прозвище Солдат.

«Я же солдат, а солдаты должны убивать», - говорил он.

При этом сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в задержании киллера, вспоминали, что у Александра хороший, аналитический склад ума. Но мужчина выбрал не тот путь для применения навыков.

Как писали «Аргументы и факты» , Саша Солдат убивал даже женщин. Его знакомые говорили о том, что он считал себя «чистильщиком», ведь убивал бандитов. Для преступника, так как он считал себя солдатом, важно было кому-то служить. Он словно не совсем осознавал, что делает. Своих жертв он расстреливал, душил, расчленял и сжигал, сообщал РЕН ТВ.

Мужчине очень долго удавалось выходить сухим из воды. Существует версия, что он сам захотел в тюрьму, потому что устал от убийств. Солдата задержали в ноябре 1999 года, в тюрьме он провел 24 года. Там он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

После выхода на свободу Александр в течение трех лет должен будет два раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено покидать город, в котором он живет, выходить ночью на улицу.

У мужчины, по данным СМИ, есть жена и ребенок в Москве, но он хочет увезти их подальше от столицы, начать новую жизнь с семьей.

Ранее главарю крупнейшей в России банды по прозвищу Джако запросили пожизненный срок. По версии следствия, в 2012–2013 годах подчиненные ему люди совершили шесть убийств в Северной Осетии. Всего на счету группировки около 60 кровавых преступлений, в том числе над бизнесменами, чиновниками и силовиками.

Убийства Тюрьмы Россия
17 ноября 2023, 18:42
Московский суд приговорил контрабандиста-иностранца к пяти годам колонии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иностранца, обвиненного в контрабанде золота в составе организованной группы, приговорили в Москве к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что подсудимый был членом организованной группы, которая в августе 2022 года решила незаконно вывезти слитки золота за границу. Часть преступников под видом вылетающих в Ереван прошла со слитками через «зеленый коридор» в международный зал аэропорта Внуково. Другие злоумышленники прошли таможенный контроль с пустыми ручными сумками. Они встретились в нейтральной зоне аэропорта, где обменялись багажом.

Следователи изъяли у членов группировки 155 килограммов золота общей стоимостью свыше 543 миллионов рублей.

Суд вынес обвинительный приговор, учитывая позицию прокурора.

Ранее в рюкзаке китайца в аэропорту Домодедово нашли часы за шесть миллионов рублей.

Суд Контрабанда Преступления Аэропорт Внуково Москва 2023
17 ноября 2023, 17:21
Обвиняемого в убийстве матери в 2018 году задержали в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В столице задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной матери пять лет назад. Подозреваемый не признался в содеянном, передали в Telegram-канале Следственного комитета Москвы.

По данным правоохранительных органов, убийство произошло 9 марта 2018 года в квартире жилого дома на улице Рогова. Там нашли тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Следователи совместно с сотрудниками правоохранительных органов собрали все доказательства, провели экспертизы. Опираясь на эту базу, обвинение предъявили сыну убитой. Он не признался в содеянном. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

В четверг, 16 ноября, в Выборгском районе Петербурга правоохранители завели уголовное дело на рецидивиста , который едва не убил собственную мать.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
17 ноября 2023, 15:34
Закладчика задержали в Москве благодаря записи с украденной камеры
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В столице задержали закладчика благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которую тот похитил. Прокуратура взяла на контроль привлечение злоумышленника к уголовной ответственности, передало АГН «Москва».

По данным правоохранительных органов, наркосбытчик хотел сделать «закладку» на восьмом этаже одного из домов на Ленинском проспекте, но заметил камеру стоимостью 5,4 тысячи рублей, и похитил ее. Злоумышленник не учел одного - сохранения записи на компьютере, по которой его и вычислили.

В квартире мужчины провели обыск и нашли свертки с мефедроном. Специалисты выяснили, что он хранил наркотики для дальнейшего сбыта.

Прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности по пункту «в» части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и части третьей статьи 30, пункта «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ.

В пятницу, 10 ноября, полиция Екатеринбурга поймала с поличным еще одного закладчика.

Наркотики Прокуратура РФ Полиция Москва 2023
17 ноября 2023, 07:44
Нескольких сотрудников ФСБ задержали по связанному с компанией Merlion делу — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Нескольких сотрудников управления ФСБ, курировавшего работу правоохранительных органов, задержали по делу, связанному с компанией Merlion. По предварительным данным, они вымогали у ее руководства пять миллиардов рублей за завершение следствия. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Согласно его данным, представителей ФСБ задержали на прошлой неделе вместе с бывшим начальником следственного управления СК по Северо-Западному округу Москвы Сергеем Ромодановским, следователем Андреем Жерютиным и начальником следственного отдела Рустамом Юсуповым. Официальной информации об этом пока нет.

Ромодановский, Жерютин и Юсупов остаются в СИЗО до 10 января по решению Басманного суда. Им предъявили обвинение в создании преступного сообщества, получении взяток, незаконном задержании и взятии под стражу, необоснованном возбуждении уголовного дела, привлечении невиновных к уголовной ответственности и фальсификации доказательств. СМИ пишут, что они участвовали в рейдерском захвате ГК Merlion.

Задержания ФСБ

Новости по теме