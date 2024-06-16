Очередное уголовное дело возбудили по факту убийства девочки отцом в Адыгее
В Адыгее возбудили четвертое уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по республике.
«Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного пунктами „г, е“ части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ „Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии“», - сообщили правоохранители.
Ранее прокуратура возбудила дела по трем статьям: отцу девочки - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти жертвы, матери - за неисполнение обязанностей по воспитанию, должностным лицам и органам опеки - за халатность.
Ранее в Ленинградской области жених убил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности.