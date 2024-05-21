21 мая 2024, 10:40

Обыски прошли у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы начали проводить обыски в квартире бывшего руководителя московского муниципального округа Сокол Николая Степанова. Мероприятия идут в рамках расследования дела покинувшего Россию экс-депутата Ильи Пономарева*.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что следствие считает Степанова участником заседаний признанного в России нежелательным «Съезда народных депутатов»**.

Степанов является бывшим помощником бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина. Также он занимал пост проректора Московского авиационного института по молодежной политике и трудился заместителем главы управы столичного района Сокол.

Против Пономарева* в России завели уголовное дело по факту его связей со спецслужбами Украины. Ему вменили ряд статьей, среди которых - оправдание терроризма и государственная измена.

* Илья Пономарев - физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Организацию «Съезд народных депутатов» признали нежелательной на территории России.

Уголовное дело Депутаты Россия
21 мая 2024, 02:58
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не обжаловали продление ареста
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы продлил арест всем обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 августа. Четверо предполагаемых террористов не стали обжаловать судебное решение.

Это следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции, сообщило РИА «Новости».

Пролонгацию ареста не оспорили в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни. Эти постановления вступили в силу.

Другие предполагаемые исполнители теракта подали ходатайства об обжаловании.

Всего по этому делу арестовали 12 человек. Их обвиняют в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть.

Ранее стало известно, что в Басманный суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста на три месяца в отношении Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде.

В начале мая и. о. директора ФСБ Александр Бортников рассказал, что ключевой организатор теракта «сидит за границей». Он добавил, что оперативная работа продолжается, в том числе, чтобы дотянуться до основного исполнителя этого преступления.

Суд Терроризм Аресты Москва Теракт в «Крокусе»
21 мая 2024, 02:08
Уголовное дело завели на мужчину, напавшего с ножом на девушку в Москве
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Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, ударившего девушку ножом в шею на одной востоке столицы. Его подозревают в покушении на убийство.

Злоумышленник напал на девушку на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе 20 мая, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес один удар ножом в область шеи девушке. Потерпевшая доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Сейчас следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и собирают материалы для назначения судебных экспертиз.

Самого подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Ему скоро предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее житель Норильска с помощью ножа расправился с женой и ранил сына. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц, включая малолетнего ребенка.

Уголовное дело Преступления Поножовщины Следственный комитет России Москва
20 мая 2024, 18:51
Москвича с желто-голубыми волосами оштрафовали за наглядную агитацию
РИА «Новости»
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Житель Москвы, покрасивший волосы в желтый и голубой цвета, получил штраф за наглядную агитацию. Постановление вынес Тверской суд столицы.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России, уточнил РБК.

Санкция по ней предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Точную сумму штрафа для этого подсудимого не назвали.

По материалам дела, утром 28 апреля москвич находился в общественном месте, где демонстрировал покрашенные волосы в качестве наглядной агитации, привлекая внимание окружающих, в том числе и сотрудников СМИ.

Таким образом мужчина явно выражал негативное отношение к Вооруженным силам России, отметили в суде, подчеркнув, что такая агитация «фактически является аналогичной по содержанию общедоступной информации» в Сети.

Решение суда в силу пока не вступило. Его могут обжаловать в вышестоящей инстанции.

Суд Москва
20 мая 2024, 17:59
Участницы «театрального дела» Беркович и Петрийчук не признали вину
РИА «Новости»
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Проходящие по уголовному делу об оправдании терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук отказались признать свою вину во время первого заседания второго Западного окружного военного суда, где дело начали рассматривать по существу. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе слушаний прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором говорится, что признаки оправдания и пропаганды терроризма содержатся в тексте пьесы «Финист Ясный Сокол», которую написала Петрийчук, а постановку на сцене организовала Беркович.

Свою вину подсудимые признать отказались. Режиссер подчеркнула, что ничего, кроме осуждения, к террористам никогда не испытывала.

Пьеса рассказывала о россиянках, уехавших в Сирию после вербовки радикальными исламистами. За постановку 2022 года создатели получили две премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

В середине апреля Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов. По решению суда проходящие по делу фигурантки останутся под стражей до 22 октября.

Уголовное дело Суд Терроризм Театры

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