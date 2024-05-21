Обыски прошли у бывшего помощника экс-депутата Рашкина
Правоохранительные органы начали проводить обыски в квартире бывшего руководителя московского муниципального округа Сокол Николая Степанова. Мероприятия идут в рамках расследования дела покинувшего Россию экс-депутата Ильи Пономарева*.
РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что следствие считает Степанова участником заседаний признанного в России нежелательным «Съезда народных депутатов»**.
Степанов является бывшим помощником бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина. Также он занимал пост проректора Московского авиационного института по молодежной политике и трудился заместителем главы управы столичного района Сокол.
Против Пономарева* в России завели уголовное дело по факту его связей со спецслужбами Украины. Ему вменили ряд статьей, среди которых - оправдание терроризма и государственная измена.
* Илья Пономарев - физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Организацию «Съезд народных депутатов» признали нежелательной на территории России.