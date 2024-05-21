Обыски прошли у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

Басманный суд Москвы продлил арест всем обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 августа. Четверо предполагаемых террористов не стали обжаловать судебное решение.

Это следует из картотеки столичных судов общей юрисдикции, сообщило РИА «Новости».

Пролонгацию ареста не оспорили в отношении Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни. Эти постановления вступили в силу.

Другие предполагаемые исполнители теракта подали ходатайства об обжаловании.

Всего по этому делу арестовали 12 человек. Их обвиняют в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть.

Ранее стало известно, что в Басманный суд поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении ареста на три месяца в отношении Джумохона Курбонова, Мухаммада Зоира Шарипзоде, Назримада Лутфуллои и Якубджона Юсуфзоде.

В начале мая и. о. директора ФСБ Александр Бортников рассказал, что ключевой организатор теракта «сидит за границей». Он добавил, что оперативная работа продолжается, в том числе, чтобы дотянуться до основного исполнителя этого преступления.