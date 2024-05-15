Обыски по делу генерал-лейтенанта Кузнецова прошли в Москве и Краснодаре
Силовики провели обыски по нескольким адресам, связанным с фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», - сообщил источник агентства.
Согласно его информации, обыски проходили в Москве и Краснодарском крае.
Начальника главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде недвижимости - коттеджа на Кубани. Сумма взятки - 30,5 миллиона рублей.