15 мая 2024, 05:10

Обыски по делу генерал-лейтенанта Кузнецова прошли в Москве и Краснодаре

РИА «Новости»
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Силовики провели обыски по нескольким адресам, связанным с фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», - сообщил источник агентства.

Согласно его информации, обыски проходили в Москве и Краснодарском крае.

Начальника главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде недвижимости - коттеджа на Кубани. Сумма взятки - 30,5 миллиона рублей.

Рубль Краснодар Россия Недвижимость Краснодарский край Москва
15 мая 2024, 01:48
«Тушили окурки о тело». В Волгограде задержали родителей, истязавших пятилетнего ребенка
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В Волгограде возбудили уголовное дело об истязании малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По данным следствия, долгое время 38-летний отец и 37-летняя мачеха избивали пятилетнего ребенка и унижали его Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г», «е» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ «Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного».

Как отметили представители ведомства, помимо побоев, подозреваемые в преступлении тушили о жертву окурки сигарет. В ходе врачебного осмотра на теле пострадавшего ребенка обнаружили множественные синяки, ссадины, раны от ожогов.

«Сейчас <…> мальчик изъят из семьи и помещен в социальный центр, где ему оказывается необходимая помощь», - рассказали следователи.

В Санкт-Петербурге ранее возбудили уголовное дело против мужчины, истязавшего свою 12-летнюю дочь. Он систематически наносил ей побои, ограничивал в приеме пищи и удерживал на цепи в комнате.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Преступления Семья
14 мая 2024, 23:03
В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова после смерти пациента
РИА «Новости»
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Двух врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique задержали в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

«Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО „Ай Кью Пластик“ и 28-летний врач-хирург указанной клиники», - сказано в публикации.

Сейчас с задержанными начали следственные процедуры, по месту их проживания провели обыски.

Как отметили правоохранители, 16 февраля в этой клинике одному из пациентов сделали операцию. На следующий день после выписки его состояние ухудшилось, и он снова обратился в IQ Plastique. Там мужчине провели повторное оперативное вмешательство, но легче ему не стало. В итоге пациента положили в другую больницу, где он впал в кому и позже умер.

По указанию Росздравнадзора Арбитражный суд города Москвы приостановил работу IQ Plastique на 90 суток. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства, приведших к гибели мужчины.

Клиника пластической хирургии IQ Plastique принадлежит хирургу Тимуру Хайдарову, который сотрудничает со многими российскими знаменитостями. Известно, что следствие допросило и его.

Ранее уголовное дело завели против главврача больницы Подмосковья. Медик попался на крупной взятке.

Суд Больницы Врачи Москва
14 мая 2024, 20:23
Фигуранта дела о даче взятки кадровику Минобороны Кузнецову арестовали
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Басманный суд Москвы арестовал Льва Мартиросяна по делу о даче взятки бывшему начальнику восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России Юрию Кузнецову. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Мартиросяна отправили в СИЗО до 12 июля. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере.

Следователи ранее арестовали кадровика Минобороны Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей. По данным СК, в 2021–2023 годах он получил взятку от представителей коммерческих структур.

Во время обысков в доме Кузнецова его жена почувствовала себя плохо. У женщины начались проблемы с сердцем.

Суд Россия Москва
14 мая 2024, 18:54
Жене и дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова стало плохо при обысках
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Во время обысков в доме начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, подозреваемого в получении взятки, стало плохо его жене. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

У супруги Кузнецова начались проблемы с сердцем. Двухэтажный коттедж в Истринском районе и рабочее место Кузнецова обыскали 13 мая. В доме нашли свыше 100 миллионов рублей, золотые монеты, часы и другие предметы роскоши.

«Генерала к этому моменту уже задержали, а жена и дочь были дома. Обеим стало плохо на фоне стресса», - написали авторы материала.

Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела и аресте Кузнецова. По данным ведомства, в 2021–2023 годах генерал получил взятку от представителей коммерческих структур.

Главному кадровику оборонного ведомства уже предъявили обвинения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее в Свердловской области арестовали бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова, подозреваемого в получении крупной взятки. Суд отправил его под стражу до 14 июня.

Уголовное дело Россия Аресты Следственный комитет России

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