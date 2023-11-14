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По версии следствия, Кудряшов вместе с коллегой перевел компании «Волгатрансстрой-проект» 194 миллиона рублей за строительство станции метро «Самарская». Однако в итоге объект строить не стали, объяснив это маленьким расстоянием между станциями.

«А сегодня Кудряшов внезапно объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья», - указали авторы Telegram-канала.

По данным Shot, против чиновника возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Виктор Кудряшов пришел в правительство Самарской области в 2016 году на должность советника губернатора. Чиновник также успел поработать в мэрии Самары.

Ранее обыски прошли дома у замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, которого заподозрили во взяточничестве. Фигуранта отправили в СИЗО до 2 января 2024 года.