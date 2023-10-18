Обыски начались у возможных соучастников избиения прохожих в Петербурге

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По версии следствия, группа молодых людей нападали на людей и провоцировали драки в общественных местах в Московском и Красносельском районах. Ролики появились в интернете. Следствие пока не установило пострадавших, однако задержало уже пятерых подозреваемых : четверых несовершеннолетних граждан ближнего зарубежья и одного 18-летнего местного жителя. Максимальная санкция по статье о хулиганстве, совершенном организованной группой (часть 2 статьи 213 УК РФ), - семь лет лишения свободы. Расследование продолжается.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления», - информировали в СУ СК.

Правоохранители устанавливают местонахождение других соучастников и выявляют, причастны ли они к другим преступным эпизодам.