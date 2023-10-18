Обыск провели в квартире москвички, подозреваемой в торговле детьми

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В распоряжение телеканала попало видео обыска в квартире Логиновой. На кадрах видно, что у детей две отдельные комнаты, в одной из которых стоит двуярусная кровать, а у родителей - отдельная спальня.

Женщина попала под подозрение после того, как один из детей оказался в больнице. В его крови обнаружили запрещенные лекарственные препараты, которые, по словам ребенка, ему давали регулярно.

Тогда правоохранительные органы преступили к расследованию. Они выяснили, что в семье из 15 детей нет ни одного ребенка, который был бы для Логиновой родным. Тем не менее, женщина до последнего утверждала, что пятерых детей она выносила самостоятельно, а еще десять - от суррогатной матери.

Позже выяснилось, что в 2010 году злоумышленнице удалили матку и она больше не могла иметь детей. Следователи раскрыли цепочку купли-продажи несовершеннолетних.

По информации столичной прокуратуры, одной из «суррогатных матерей» оказалась гражданка Узбекистана.

Она родила девочку в 2015 году и мальчика в 2016-м, а потом продала их Логиновой.

Приемная мать действовала не одна, а вместе с сообщницей, которую тоже задержали. Против женщин возбудили дело по пунктам «а, б, з» части 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время его передадут в суд.

Сейчас дети находятся у бабушки. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская пообещала проконтролировать дальнейшую судьбу 15 ребят.