16 января 2024, 19:57

Объявленных в международный розыск россиян задержали в аэропорту Внуково

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Проходящих по уголовным делам и находящихся в международном розыске трех россиян задержали сотрудники НЦБ Интерпола МВД России в аэропорту Внуково, куда фигуранты дел прибыли после депортации из Турции. Об этом сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на официального представительства ведомства Ирину Волк.

Она пояснила, что речь идет об Андрее Касперовиче, обвиняемом в мошенничестве, совершенном группой лиц. По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками предлагал россиянам вложить деньги в компанию, которая торговала на фондовой бирже. Общая сумма ущерба потерпевших составила более 10 миллионов рублей.

Вторым задержанным стал еще один обвиняемый в мошенничестве Игорь Анчевский. Он занимал пост директора коммерческой организации и заключил договор на покупку косметики. Получив товар на 53 миллиона рублей, деньги он не отдал.

Последним задержанным оказался обвиняемый в разбое и вымогательстве Алилав Баширов. По данным криминалистов Ивановской области, он вместе с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы проведенный ремонт машины. После отказа Баширов с сообщниками избил пострадавшего и забрал у него ключи от автомобиля.

МВД РФ Мошенничество Россия Аэропорт Внуково
16 января 2024, 20:35
Убивших своих подруг в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обвиняемых в убийстве трех человек в Екатеринбурге подростков признали вменяемыми. Об этом сообщило Ura.ru.

Начальник следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району Артем Решетников рассказал о результатах психолого-психиатрических экспертиз, которые показали вменяемость несовершеннолетних.

«В обоих случаях это были убийства, совершенные в ходе конфликта на почве ревности. Они носили спонтанный характер, не были преступлениями, которые долго готовили», - пояснил он.

Сейчас правоохранители изучают образ жизни подростков. Также проверку проведут в их учебных заведениях на предмет профилактики преступлений.

Первое убийство произошло в августе 2023 года. По версии следствия, 15-летний подросток расправился с 17-летней девушкой. Пара находилась в гостях на Надеждинской улице в Старой Сортировке и распивала алкоголь.

Второй 16-летний подросток в ноябре жестоко расправился с 14-летней подругой и ее матерью. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и ударил несколько раз ножом в ее квартире. После этого дождался мать подруги и также изрезал ее.

Убийства Преступления Школьники Екатеринбург Следственный комитет России
16 января 2024, 17:24
Офицер Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о поставках неэффективных радиолокационных комплексов для обороны Крымского моста. Это решение вынес Второй Западный окружной военный суд, написал ТАСС.

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд в срок наказания зачел время, которое подсудимый провел под домашним арестом. При этом Волкова не лишили воинского звания и наград, у Росгвардии осталось право подать гражданский иск против военнослужащего.

Государственный обвинитель в ходе прения сторон требовал приговорить Волкова к семи годам, а также лишить его государственных наград и звания. Подсудимый свою вину признавать отказался и заявил, что действовал согласно законодательству и установленному порядку. Судья отмечал, что закупленные комплексы оказались работоспособными, но им требовалась дозакупка специальных изделий и модернизация.

Волкова задержали в марте 2023 года в его рабочем кабинете в Москве, уточнил RT. Ущерб от его действий оценили почти в 400 миллионов рублей.

Суд Крымский мост Росгвардия
16 января 2024, 15:47
Приезжий ударил молотком участника СВО в Реутове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту конфликта между участником специальной операции и уроженцем Азербайджана в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по Московской области.

По информации СК, ЧП произошло еще утром 19 декабря на одной из парковок около жилых домов в Реутове. Между двумя мужчинами произошел конфликт, причиной которого стало замечание жене другого участника СВО со стороны выходца из Азербайджана.

В ходе потасовки подозреваемый нанес удар молотком потерпевшему и скрылся. Следователи завели дело по статье «Хулиганство», правоохранители ведут допросы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Тюмени группа молодых людей избила ветерана специальной операции , который сделал им замечание за хамство в адрес прохожих. Полицейские задержали всех участников конфликта.

Реутов Следственный комитет России Азербайджан
16 января 2024, 14:35
Замглавы «Водоканала» Петербурга задержали по подозрению в многомиллионных махинациях
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники управления СК России по Санкт-Петербургу задержали заместителя директора городского «Водоканала» Вадима Чернышова по подозрению в махинациях на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщило издание 47news.

По его данным, правоохранители провели обыски на рабочем месте и дома у Чернышова. Подозреваемому вменяют статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

Предполагается, что замглавы «Водоканала» специально завышал стоимость контрактов при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация, указала «Газета.ru». Например, в контракте на полмиллиарда рублей сумму завысили более чем на 100 миллионов.

По версии следствия, Чернышов оказывал покровительство коммерческой организации, поэтому она получала конкурсную документацию до публикации на сайте госзакупок. Более того, сотрудники этой фирмы, вероятно, участвовали в разработке документации, что позволяло затачивать условия под конкретную компанию.

Пресс-служба «Водоканала» отказалась комментировать следственные действия. Представители предприятия заверили, что оно сотрудничает со следствием и содействует правоохранительным органам.

В декабре 2023 года в Петербурге задержали бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» , заместителя председателя городского комитета по транспорту Владимира Шмидта. Чиновника заподозрили в «специфическом расходовании средств» в связи со строительством станции «Путиловская».

Санкт-Петербург Преступления Следственный комитет России

Новости по теме