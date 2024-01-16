Объявленных в международный розыск россиян задержали в аэропорту Внуково

Она пояснила, что речь идет об Андрее Касперовиче, обвиняемом в мошенничестве, совершенном группой лиц. По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками предлагал россиянам вложить деньги в компанию, которая торговала на фондовой бирже. Общая сумма ущерба потерпевших составила более 10 миллионов рублей.

Вторым задержанным стал еще один обвиняемый в мошенничестве Игорь Анчевский. Он занимал пост директора коммерческой организации и заключил договор на покупку косметики. Получив товар на 53 миллиона рублей, деньги он не отдал.

Последним задержанным оказался обвиняемый в разбое и вымогательстве Алилав Баширов. По данным криминалистов Ивановской области, он вместе с соучастниками вымогал 800 тысяч рублей у своего знакомого за якобы проведенный ремонт машины. После отказа Баширов с сообщниками избил пострадавшего и забрал у него ключи от автомобиля.