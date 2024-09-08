08 сентября 2024, 12:07

Объявление Моргенштерна в розыск рассмотрят в СК

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Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя — Алишер Валеев*) в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Музыканта заподозрили в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Он распространял в Сети материалы без указания того, что их создал иноагент.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - добавили в СК.

Против рэпера возбудили уголовного дело. Моргенштерну* может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее музыкант признался, что находится в глубочайшей депрессии. Рэпера нужно понять и простить, заявил нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, сам артист должен раскаяться в своих поступках.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Штрафы Уголовное дело Моргенштерн Иноагенты
08 сентября 2024, 11:59
СК возбудил дело после массовой драки в поселке Афипский на Кубани
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовой дракой рядом с домом культуры в поселке Афипский Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить центральному аппарату доклад о расследовании обстоятельств драки. Дело проходит по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«По предварительным данным, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности», - отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела также взяла на контроль прокуратура. По ее данным, группа злоумышленников заранее договорилась устроить драку вечером 7 сентября. Хулиганам грозит до семи лет лишения свободы.

Конфликт между молодыми людьми начался из-за девушки. Из-за нее подрались двое мужчин, после чего к ним присоединились друзья. В результате потасовки никто серьезно не пострадал.

Драки Уголовное дело Следственный комитет России Краснодарский край
08 сентября 2024, 10:38
Арестованное имущество генерала обороны Попова осталось в его собственности
РИА «Новости»
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Имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова арестовали, но оно все равно находится в его собственности. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Дюкин.

Он объяснил, что наложенный на имущество арест запрещает его продавать или дарить. Подсудимый продолжает владеть недвижимостью и имеет право ей пользоваться.

«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом», - отметил адвокат.

Дальнейшую судьбу имущества решат после приговора суда.

По делу о мошенничестве арестовали загородный дом Попова и подсобные строения. Арест на них наложили для обеспечения приговора в части взысканий. Бывшего замминистра обороны обвинили в том, что он вместе с сообщниками присвоил 30 миллионов рублей , выделенных на функционирование парка «Патриот». По версии следствия, украденные средства генерал потратил на благоустройство собственного загородного участка. Свою вину Попов не признал.

Суд Коррупция Преступления Аресты
06 сентября 2024, 18:36
Иностранец насмерть забил работника АЗС в Москве
Пресс-служба МВД
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Мужчина жестко избил пожилого сотрудника московской АЗС, в результате пострадавший умер от полученных травм. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В совершении преступления заподозрили выходца из Ближнего Зарубежья. Полиция его задержала. Мужчина находился на территории России нелегально.

Волк также опубликовала видеозапись с камер видеонаблюдения, на которую попало избиение сотрудника АЗС.

В августе иностранные граждане устроили массовую драку в ЖК «Десна» в Десеновском поселении Москвы. Толпа избила человека на детской площадке. По словам местной жительницы, мужчину чуть не убили.

Ранее пьяный школьный охранник в Екатеринбурге насмерть забил своего коллегу во время застолья. Мужчины распивали алкоголь на смене в учебном учреждении и повздорили. Агрессор бил другого охранника кулаками, ногами и ведром. Всего на теле мужчины было 82 удара. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.

Уголовное дело Преступления Россия Полиция Избиения Москва
06 сентября 2024, 09:41
Сотрудники Центральной энергетической таможни сознались во взяточничестве
Freepik
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Руководящие сотрудники Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину по статье о получении взятки от экс-главы управления «Лукойла» Алексея Степанова. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

Их также обвинили в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

«Фигуранты признали вину», - сообщил собеседник агентства.

По делу проходят Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. В апреле суд отправил их под домашний арест.

Бывшего главу подразделения «Лукойла» Алексея Степанова арестовали по делу о взятке в апреле. Тогда суд отправил его в СИЗО до 6 июня.

Ранее за взятку арестовали бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова. По версии следствия, он вместе со своим заместителем получили от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева 7,7 миллиона рублей за покровительство.

Рубль Суд Таможня СИЗО Россия Аресты

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