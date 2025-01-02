02 января 2025, 19:22

Обвиняемый во взятке замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество

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Обвиняемый во взятке в особо крупном размере заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павел Вешкин хотел скрыть от следователей имущество. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Вешкин пытался избежать ареста имущества, который могут наложить в рамках расследования уголовного дела. Однако обмануть следствие у него не получилось.

Замглавы Военно-медицинской академии арестовали в январе 2024 года. В правоохранительных органах полагают, что при участии обвиняемого во время пандемии были расхищены десятки миллионов рублей. Средства выделяли на закупку аппаратов ИВЛ и другой медицинской техники. Вешкин получил взятку в особо крупном размере от представителей ООО «СЛ Фарма».

Ранее замдиректора Роскосмоса по вооружению Олега Фролова обвинили в коррупции. С декабря 2023 года он находится под арестом.

Уголовное дело Коррупция
02 января 2025, 14:40
Ребенок спас мать от разъяренного отца в новогоднюю ночь в Петербурге
РИА «Новости»
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Полиция Санкт-Петербурга за час до наступления Нового года прибыла по вызову ребенка, который пожаловался на избивающего мать отца. Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник, разъяренный мужчина пытался задушить супругу, но ее спас звонок сына правоохранителям.

Прибывшие в квартиру полицейские выяснили, что в ходе семейного конфликта мужчина несколько раз ударил женщину по голове, а после попытался задушить. Пострадавшую забрали в больницу, а напавшего на супругу задержали.

Врачи после осмотра женщины установили, что муж сломал ей нижнюю челюсть и хрящи гортани. Кроме того, пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние пациентки медики оценили как тяжелое.

Против избившего жену петербуржца завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Работавшая в новогоднюю ночь женщина-фельдшер скорой помощи из Североуральска попала в больницу после встречи с пьяным рецидивистом, когда выходила из подъезда после очередного вызова. Нетрезвый мужчина сначала пытался флиртовать с медиком, но после отказа схватил чемодан с медикаментами и разбил о голову фельдшера.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Женщины Мужчины Полиция Избиения Новый год
02 января 2025, 13:47
Московский пенсионер отдал мошенникам почти 90 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники в Москве похитили у пенсионера более 87 миллионов рублей меньше чем за два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что аферисты работали по привычной схеме. Сначала под предлогом проверки персональных данных позвонили мужчине, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и смогли получить код доступа к личному кабинету «Госуслуг» из смс.

После этого с потерпевшим связались лжесотрудница портала, которая «предупредила» о необходимости защиты персональных данных после взлома личного кабинета. Незнакомка в ходе разговора якобы составила заявление в ФСБ от имени пенсионера.

Затем с пенсионером связались «правоохранители» и убедили жертву перевести более 80 миллионов рублей на «безопасный счет», а также выманили еще пять миллионов наличными для более быстрой «переактивации счета». Когда пенсионер понял обман, злоумышленники удалили все переписки с ним в мессенджере.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ.

Прокуратура РФ Пенсионеры Мошенничество
02 января 2025, 12:44
Клуб Number One с танцовщиками-трансгендерами накрыли в Якутске
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Административная комиссия Якутска обратилась в полицию с просьбой проверить деятельность китайского клуба Number One, в котором проходили вечеринки с участие трансперсон*, приглашенных из Таиланда. Об этом комиссия сообщила в своем Telegram-канале.

В мэрии Якутска заявили, что деятельность клуба пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию и смену пола.

Полиция задержала персонал клуба, в том числе исполнительного директора, сообщение о нарушении направили в прокуратуру.

Незадолго до этого в местном Telegram-канале «Пряная Якутия» появились фотографии с вечеринки, проходившей в Number One.

Авторы публикации отметили, что в клубе «по ночам происходит разврат и растление мужского населения <…>, на подиуме танцевали обнаженные мужчины с „мужчинами“».

В начале декабря силовики устроили проверки в московских ночных клубах Sisters и Bizarre. Полиция обнаружила наркотики и инвентарь для БДСМ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Якутия Таиланд Мужчины Полиция
02 января 2025, 11:55
Замглавы Военно-медицинской академии обвинили в крупной взятке
РИА «Новости»
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Заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павла Вешкина обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Вешкина обвинили в рамках расследования уголовного дела, связанного с получением взяток от представителей ООО «СЛ Фарма». Его арестовали год назад, в январе 2024 года.

По версии следствия, замглавы Военно-медицинской академии причастен к хищению десятков миллионов рублей, которые выделяли в пандемию на закупку аппаратов ИВЛ и прочего медицинского оборудования.

Ранее в Подмосковье по делу о взяточничестве задержали главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова. По предварительным данным, несколько лет он получал деньги от сотрудников клиники , обещая им покровительство.

Уголовное дело Коррупция

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