04 апреля 2024, 23:17

Обвиняемый в вымогательстве Гриценко предстанет в России перед судом

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Россиянина Андрея Гриценко, обвиняемого в вымогательстве, доставили в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Мужчину экстрадировали из Турции. В России обвиняемый предстанет перед судом.

В ведомстве ранее сообщали, что весной 2018 года Гриценко разработал план вымогательства средств у бизнесмена, который занимался лицензированием компаний. Злоумышленники получили 2,4 миллиона рублей, затем Гриценко скрылся. В результате слаженных действий Генпрокуратуры и компетентных органов Турции удалось добиться экстрадиции россиянина на родину.

В начале марта в Екатеринбурге вынесли приговор пятерым членам ОПГ, которые занимались вымогательством и похищением людей. Банда состояла из молодых людей в возрасте от 22 до 28 лет.

Генпрокуратура РФ Турция Суд Преступления Россия
04 апреля 2024, 19:41
Обвиняемого в вымогательстве россиянина экстрадируют из Турции
Pxhere
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Россиянина Андрея Гриценко, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере, экстрадируют из Турции на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, весной 2018 года Гриценко разработал план вымогательства денег у предпринимателя, который занимается лицензированием фирм. Мужчина и его сообщники угрожали бизнесмену расправой из-за несуществующего долга в размере 200 миллионов рублей.

Обвиняемые получили 2,4 миллиона рублей, после чего Гриценко скрылся. Правоохранители объявили его в международный розыск. Мужчину задержали в Турции.

«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Турции удалось добиться решения о выдаче Гриценко в Россию», - отметили в ведомстве.

В Тюмени поймали криминального авторитета , промышлявшего вымогательством и запугиванием предпринимателей. Мужчина имел статус «смотрящего» в преступной иерархии.

Турция Преступления Мужчины Деньги
04 апреля 2024, 13:38
В Уфе задержали парней, планировавших диверсию: как вербуют подростков для диверсий
Телеканал «360»
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Силовики в Башкирии задержали трех молодых людей за подготовку диверсии. Их взяли с поличным при попытке поджечь объект связи. На допросе уфимцы признались, что согласились за деньги выполнить задание незнакомца из Telegram. Как в таких случаях происходит вербовка и почему россияне согласились пойти на преступление, рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Далее - прямая речь.

Лет 10 назад я параллельно с основной работой занималась волонтерской деятельностью, вела антинаркотические тренинги для трудных подростков.

Моими подопечными были совершенно разные ребята. По одним не скажешь, что у них и приводы в полицию, и опыт пребывания в интернатах для детей с девиантным поведением. Дорогие вещи, купленные заботливыми родителями, умный, осознанный взгляд. Другие же были как из документалки «Дети Ленинградского» - если вы смотрели, поймете, о чем я говорю.

Тогда остро стоял вопрос о вербовке в террористические организации, и мы прослушивали лекции о методах, которыми вербовщики пользовались. Пособники киевского режима , которые подстрекают наших соотечественников, воспользовались теми же схемами.

Что произошло в Уфе с тремя парнями? Сообщается, что один из задержанных получил задание от неизвестного через Telegram. Ему объяснили, как совершить поджог, отправили координаты объекта и пообещали денежное вознаграждение. А он предложил друзьям из колледжа присоединиться. Цена за преступление - 20 тысяч рублей.

Если все так, то речь идет о «горячем» способе: минимальная обработка, отсутствие контактов офлайн.

Такие способы действуют на молодых людей, которые жаждут адреналина. Пожалуй, тут адреналин важнее денег. Доля романтизации процесса, безусловно, тоже есть. С друзьями пошли «на дело» - кажется, что это похоже на квест.

Вычислить такого «адреналинщика» проще простого Вербовщик ищет в социальных сетях: выбирает регион, закладывает в параметры поиска возраст. Просматривает публикации: видит, к примеру, репосты с роликами зацеперов, экстремальные пранки. Ставит галочку. Найти контакты - ерундовое дело.

Есть и сложные операции - втереться в доверие, влюбить в себя. Иногда вербовщики действуют через сайты знакомств. Склонные к созависимости вычисляются на раз-два.

Вербовщики ищут тех, кто живет небогато, тех, кто чувствует себя одиноким и непонятым (слезливые статусы в соцсетях, черно-белые картинки с грустными цитатами), ищут тех, кто потерял близких и отчаялся.

Вербовщики ищут ключи. Мы не должны позволить им ими воспользоваться.

Уголовное дело Башкирия Терроризм Школьники
04 апреля 2024, 12:25
«Пьяный сильно был». Житель Красноярска угрожал взорвать магазин самодельной бомбой
Пресс-служба МВД
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Красноярская полиция задержала местного жителя за угрозу разрушить магазин макетом взрывного устройства. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», агрессивный мужчина зашел в помещение на улице Глинки и стал пугать продавцов.

На месте происшествия задержали ранее несудимого 37-летнего жителя поселка Березовка. Вину мужчина осознал.

«Сделал типа небольшую бомбу. Хотел взорвать [магазин]. Пьяный сильно был. Когда не получилось, я вышел и дожидался полицию», - рассказал он.

Полицейские изъяли у правонарушителя макет устройства, который на самом деле не представлял никакой угрозы. Мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся преступлении.

Ранее лжеминера из Забайкальского края осудили почти на четыре года колонии строгого режима. Пьяный мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что один из жилых домов собираются взорвать.

Преступления Россия Магазины Мужчины Полиция
04 апреля 2024, 08:50
Одного из фигурантов дела о взрывчатке в иконах арестовали
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Россиянину с двойным гражданством Дмитрию Гратию предъявили обвинение по делу о ввозе взрывчатки в православных иконах. Суд арестовал его на два месяца, сообщило РИА «Новости».

В базе Псковского областного суда появилась информация об апелляции Дмитрия Гратия на арест в рамках уголовного дела по статье 226.1 УК России «Незаконное перемещение через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору». В феврале мужчину с двойным гражданством заключили под стражу сначала на 10 суток, затем, после предъявления обвинения, на два месяца.

В постановлении суда фигурировал еще один иностранец, чье имя не указали. Второе гражданство Дмитрия Гратия закрыли звездочками. По информации агентства, он имел паспорт Молдавии.

Православные иконы с гексогеном привезли в Россию с Украины через страны Евросоюза.

Взрывчатого вещества хватило бы на уничтожение пятиэтажки.

Уголовное дело Таможня Аресты

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