Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину

«В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что с 2019 года планировал совершить убийство своего знакомого на почве личных неприязненных отношений», - сообщили в пресс-службе.

Убийство произошло 6 июня. По данным следствия, обвиняемый не менее пяти раз выстрелил из автомата АКС-74У в своего знакомого, отчего тот погиб на месте. Обвиняемый попытался скрыться, но его настигли на Матвеевской улице. После этого он минимум четырежды выстрелил в полицейских, однако его задержали.

Следствие будет ходатайствовать перед Замоскворецким судом Москвы о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за поджог общежития в Москве, в результате которого погибли семь человек.