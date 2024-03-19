Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок скажет последнее слово в суде в Казани

Читайте нас в:

Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в работе на зарубежные спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ФСБ.

Предположительно, мужчина состоял в тесном сотрудничестве с разведкой иностранной державы. Он действовал, руководствуясь идеологическими мотивами.

Конкретная страна, с которой сотрудничал задержанный, в заявлении не упоминалась. Однако в материалах УФСБ присутствует кадр с украинским флагом, найденным в его квартире.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством и «публичных призывах к террористической деятельности, пропаганде и оправдании терроризма».

Ранее подозреваемого в сотрудничестве с Украиной задержали в Мариуполе.

По имеющимся данным, фигурант передавал спецслужбам информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в городе.