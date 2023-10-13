Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину
Житель Волгограда Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана, частично признал вину на заседании суда в Грозном в пятницу. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В совершении данного преступления я признаю себя виновным. Но у меня не было мотивов грубого нарушения общественного порядка, я не имел представления о цели этого видео», - сказал он.
Журавель попросил прощения у всех мусульман и назвал свои действия ужасными «Я не осознавал важности Корана для мусульман. Мне очень стыдно за свой поступок», - добавил обвиняемый.
Правоохранительные органы задержали Журавеля в мае в Волгограде по подозрению в акции с сожжением Корана. В Следственном комитете заявили, что задержанный совершил свой поступок за деньги, полученные от украинской стороны. В отношения молодого человека завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и доставили в Чечню.
Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров показал видео встречи с Журавелем.