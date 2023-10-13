Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину

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«В совершении данного преступления я признаю себя виновным. Но у меня не было мотивов грубого нарушения общественного порядка, я не имел представления о цели этого видео», - сказал он.

Журавель попросил прощения у всех мусульман и назвал свои действия ужасными «Я не осознавал важности Корана для мусульман. Мне очень стыдно за свой поступок», - добавил обвиняемый.

Правоохранительные органы задержали Журавеля в мае в Волгограде по подозрению в акции с сожжением Корана. В Следственном комитете заявили, что задержанный совершил свой поступок за деньги, полученные от украинской стороны. В отношения молодого человека завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих и доставили в Чечню.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров показал видео встречи с Журавелем.