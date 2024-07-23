23 июля 2024, 04:53

Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области Вахрин хотел сбежать

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого обвинили в получении крупной взятки, хотел скрыться от следователей. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела», - заявил собеседник агентства.

По данным источника журналистов, таким же образом хотел поступить и второй фигурант уголовного дела - вероятный взяткодатель, директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык.

Подозреваемые вместе договорились, как скрыться от следствия. Осуществить задуманное фигурантам не удалось.

Ранее Басманный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Его также заподозрили в получении большой взятки. В отношении чиновника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. По предварительным данным, ему заплатили за общее покровительство и попустительство по службе, когда подозреваемый занимал должность заместителя.

Коррупция Аресты
23 июля 2024, 02:43
Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о покушении на девушку в Москве
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о покушении на жизнь девушки в Москве. Об этом сообщил СК РФ в Telegram-канале.

По информации следователей, происшествие случилось около торгового центра. Мужчина на почве личной неприязни нанес девушке несколько ударов ножом. Однако до конца расправиться с ней злоумышленнику не удалось, потому что прохожие оперативно вызвали скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. Им оказался гражданин Киргизской Республики 2001 года рождения», - написали в публикации ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе разбирательства.

Ранее задержанный сознался на камеру в содеянном. Потерпевшая оказалась его женой. Мужчина не смог объяснить мотив своего поступка. Он также признался, что не помнит, сколько именно ударов нанес.

СК РФ Полиция Москва
23 июля 2024, 01:32
Участника драки около школы в Кореновске арестовали
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Участника драки возле школы в Кореновске арестовали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по Краснодарскому краю.

В публикации ведомства отметили, что 21 июля в отдел МВД по Кореновскому району поступили данные о потасовке рядом с учреждением. На место ЧП оперативно выехали полицейские.

«Местный житель пояснил, что неизвестный человек в ходе конфликта нанес ему телесные повреждения. Стражи порядка установили и задержали нарушавшего общественный порядок гражданина 2004 года рождения», - заявили в сообщении пресс-службы.

В отношении правонарушителя составили административный протокол о хулиганстве. Ему назначили наказание в виде ареста на пять суток.

Ранее группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его шофера в Самаре. После драки иностранцы убежали.

Драки Школы Полиция Краснодарский край
23 июля 2024, 01:11
Журналистке Курмашевой вынесли приговор по делу о фейках про российскую армию
РИА «Новости»
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Суд в Тарастане приговорил редактора «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву к  6,5 года лишения свободы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвинительный приговор журналистке вынесли 19 июля. Ее обвинили в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Фейки содержались в книге, которую она выпустила.

Курмашеву арестовали в октябре 2023 года. Также известно, что у женщины есть американское гражданство. До этого власти США запросили доступ и материалы дела журналистки. Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Мэттью Миллер, в Штатах встревожились из-за ареста женщины.

* признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией

Суд Приговоры
22 июля 2024, 17:35
Сооснователю Рунета Солдатову дали два года за злоупотребление полномочиями
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Сооснователь Рунета Алексей Солдатов получил два года колонии за злоупотребление полномочиями. Приговор вынес Савеловский районный суд Москвы.

Подсудимому грозило до четырех лет лишения свободы, но он получил два года колонии общего режима. Об этом рассказала РБК его адвокат Екатерина Чупарнова.

«Приговоры вынесли и другим фигурантам, бизнес-партнерам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину», - сообщили авторы материала.

Изначально фигурантов обвиняли в мошенничестве, но после статью изменили на более мягкую. Уголовное дело возбудили в 2019 году.

Ранее по делу о злоупотреблении полномочиями оправдали кировского экс-губернатора Никиту Белых. Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы, но затем производство по делу прекратили за отсутствием состава преступления.

Белых вышел из тюрьмы после восьмилетнего наказания. В июле 2024 года экс-губернатор Кировской области отправился на новую работу.

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