Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области Вахрин хотел сбежать

«У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела», - заявил собеседник агентства.

По данным источника журналистов, таким же образом хотел поступить и второй фигурант уголовного дела - вероятный взяткодатель, директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык.

Подозреваемые вместе договорились, как скрыться от следствия. Осуществить задуманное фигурантам не удалось.

Ранее Басманный суд арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Его также заподозрили в получении большой взятки. В отношении чиновника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа. По предварительным данным, ему заплатили за общее покровительство и попустительство по службе, когда подозреваемый занимал должность заместителя.