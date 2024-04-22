Обвиняемый в покушении на Прозорова фиктивно прописался в Орске

По словам женщины, он приезжал в Орск вместе с женой-украинкой, которая имела медицинское образование и делала уколы его больному дедушке. Светлана Арипова согласилась прописать у себя внука пожилого соседа.

«Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он с женой уколы ему делали. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет… Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, но он не жил с нами», - сказала она.

Женщина сказала, что в последний раз «жилец» приезжал в Орск примерно два года назад. Она хотела снять его с регистрации, но не смогла с ним связаться.

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