Обвиняемый в покушении на Чибиса заявил, что готов извиниться

Задержанный отметил, что сожалеет о своем поступке и хочет принести ему извинения. Такое заявление фигурант уголовного дела сделал на выездном закрытом заседании суда в больнице. Подозреваемого при задержании ранили, поэтому он сейчас находится в госпитале.

Мужчине задали вопрос о том, готов ли он извиниться перед главой Мурманской области. Сначала подозреваемый, ответил «нет», но позже согласился и признался, что не услышал вопрос с первого раза.

«Да, да, да, конечно, сделаю», - подтвердил мужчина.

Чибис 4 апреля получил ножевое ранение в живот , губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. В покушении на него подозревают 42-летнего жителя Апатитов.

На допросе задержанный признался , что напал на губернатора из-за личной неприязни.