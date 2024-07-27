27 июля 2024, 21:42

Обвиняемый в подрыве машины Серебряков частично признал вину

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Евгений Серебряков, которому предъявили обвинение в подрыве внедорожника на севере Москвы, на следствии частично признал вину. Об этом сообщила п ресс-служба СК России.

Мужчина в ходе следственных действий рассказал, как он устанавливал взрывное устройство под автомобиль.

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления», - сообщил следком.

Следственные действия с обвиняемым в подрыве продолжаются, добавили в ведомстве. На месте происшествия накануне прошли следственные мероприятия с участием Серебрякова.

Преступления Взрывы СК РФ Россия Машины Москва
27 июля 2024, 18:24
Подельник экс-замминистра Булгакова разводил свиней
РИА «Новости»
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Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова — Александр Михайленко — владел компанией по производству свинины. Этим мясом и заменяли говядину в сухпайках для военных, выяснило РИА «Новости».

«Трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор „Грязинского пищевого комбината“ Михайленков, были арестованы еще в апреле», - сообщили авторы материала.

Михайленко - учредитель в нескольких компаний, в том числе краснодарской животноводческой фирмы «Торговый дом „Ясени“», занимающейся разведением свиней.

Булгакова заключили под стражу 26 июля. Правоохранители расследуют уголовное дело коррупционной направленности. Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии, теперь его подозревают в растрате в особо крупном размере. Мужчина, по предварительным данным, поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене : подменял говядину свининой и курицей.

Известно, что за 2018 год Булгаков заработал 15 243 973 рубля 25 копеек. Экс-замминистра и его жене принадлежит квартира площадью 109,5 «квадрата», также на женщину записаны машины и несколько участков.

Ранее бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор. Он и защита предлагали залог или домашний арест.

Арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны России Дмитрия Булгакова - Александр Михайленко - владел компанией по производству свинины. Этим мясом и заменяли говядину в сухпайках для военных, выяснило РИА «Новости».

Уголовное дело Рубль Военные Женщины Россия Машины Армия Продукты Квартиры
27 июля 2024, 13:43
Экс-замглавы Минобороны Булгакову подберут сокамерников
РИА «Новости»
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Бывшему замглавы Минобороны Дмитрию Булгакову подберут сокамерников в изоляторе после прохождения карантина. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Офицер пройдет углубленное медицинское обследование: у него возьмут анализы на ряд инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, сифилис и некоторые другие», - сообщил собеседник агентства.

У Булгакова снимут отпечатки пальцев, а правоохранители досмотрят его личные вещи. Пока генерал будет на карантине, с ним поработает психолог.

Ранее бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор. Он и защита просили отпустить его под залог или отправить под домашний арест.

Булгакова заключили под стражу 26 июля. Правоохранители расследуют уголовное дело коррупционной направленности.

Генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии, а в сентябре 2022 года он оставил свою должность. Теперь его подозревают в растрате в особо крупном размере. При Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости: мясо в пайках подменяли.

Заключенные Уголовное дело Питание ВИЧ Аресты Армия
27 июля 2024, 11:27
Житель Подмосковья отрезал девушке голову, попытался сбежать и попал под машину
РИА «Новости»
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Житель Дмитрова жестоко расправился с сожительницей: несколько раз ударил ее ножом и отрезал голову. Затем мужчина попытался сбежать и угодил под машину, сообщили в пресс-службе СУ СК по Московской области.

По данным следствия, 24 июля в частном доме в поселке Земляки сожители повздорили. Во время ссоры мужчина заколол девушку ножом, а потом обезглавил ее.

После этого злоумышленник попытался сбежать с места преступления, но попал под колеса автомобиля. Сейчас подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз», - сообщили в СК.

В начале июля житель Оренбургской области насмерть забил родителей молотком. Затем он спрятал их тела в погреб.

Накануне житель Забайкалья зарубил своего знакомого во время застолья. Мужчина хотел признаться в убийстве, но не смог дозвониться в полицию, сообщил сайт kp.ru.

Убийства Преступления Дмитров
27 июля 2024, 10:26
Бывший замглавы Минобороны просил не отправлять его в изолятор
РИА «Новости»
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Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по уголовному делу о коррупции, просил суд не заключать его под стражу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», - рассказал собеседник агентства.

Также ТАСС рассказали, что экс-заместитель главы министра обороны России будет первое время содержаться в СИЗО «Лефортово» на карантине, а потом переведут в общую камеру и подберут «соседей».

Булгакова задержали, когда стало известно, что он поставлял военным некачественные продукты по завышенной цене. Силовики провели обыски в квартире и на даче арестованного генерала. Его могут лишить свободы на 10 лет.

Ранее стало известно, что трое руководителей Грязинского пищевого комбината, обвиняемые по делу Булгакова, могли попытаться уничтожить улики , доказывающие их причастность к преступлению.

Уголовное дело Суд Коррупция СИЗО Россия Аресты Армия

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