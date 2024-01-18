Обвиняемый в избиении баскетболиста ЦСКА предстанет перед судом в Москве
Мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью защитнику баскетбольной команды ЦСКА, предстанет перед судом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, который избил баскетбалиста. Его дело направят в Пресненский районный суд для рассмотрения. Сейчас фигурант находится под стражей.
«Он обвиняется по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“)», - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, в ночь на 2 мая 2023 года злоумышленник был неподалеку от ресторана на улице Большая Никитская. У него завязался конфликт с 34-летним защитником баскетбольной команды ЦСКА, в результате которого он избил спортсмена.
Мужчина попытался скрыться с места преступления. Для этого он купил билеты за границу, но вылететь у него так и не удалось - его задержали в Международном аэропорту «Жуковский».
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