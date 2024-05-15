Обвиняемый в гибели журналистки «России сегодня» признал вину
Обвиняемый по делу о гибели главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой признал вину в суде. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
«Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь», - сказал подсудимый.
Адвокат добавил: есть прямые доказательства, что трагедия произошла по его вине. Суд приступил к рассмотрению дела 15 мая.
Журналистка погибла во время занятий военно-спортивной стрельбой. Смерть случилась на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Инструктор нарушил правила безопасности и выстрелил в грунт, после чего один из фрагментов пули отрикошетил в Бабаеву.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинении смерти по неосторожности».
Соболезнования родным и близким журналистки направил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что ее смерть стала невосполнимой утратой для отечественной журналистики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что с погибшей его связывали долгие годы совместной работы. Дипломат подчеркнул, что Бабаева была профессионалом , удивительным человеком и другом.