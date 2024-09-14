14 сентября 2024, 04:37

Обвиняемый по делу об аварии в котельной Подольска частично признал вину

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Бывший генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину по делу об аварии в котельной Подольска в январе 2024 года. Об этом говорится в судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

Кушников и его защитник возражали против удовлетворения судом ходатайства следователя о продлении ареста. Они назвали необоснованными и немотивированными доводы последнего.

«[Кушников] скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен, частично признал свою вину, готов сотрудничать со следствием», - указано в судебных документах.

Уголовное дело возбудили в январе, Кушникова арестовали. В Подольске произошел прорыв на теплотрассе 4 января, на участке от котельной КСПЗ обнаружили три утечки. Многоквартирные дома, подключенные к ней, остались без отопления. Пострадали более 20 тысяч человек. В городе ввели режим ЧС. Аварию устранили только к 15 января.

Вместе с Кушниковым арестовали начальника котельной Александра Чикова и замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева.

В том же месяце объявили о национализации завода.

Уголовное дело Подольск Суд Отопление Заводы Коммунальные аварии
14 сентября 2024, 03:54
Доведших подругу до самоубийства девушек задержали в Москве
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Полицейские разыскали двух девушек, которые могли довести до самоубийства жительницу столицы. Потерпевшая умерла в больнице, сообщила пресс-служба Главного следственного управление СКР по Москве.

По версии следствия, в квартире на улице Новосущевской девушки оскорбляли ее, угрожали и унижали. Свои выходки они снимали на телефон. Впоследствии жертву буллинга доставили в больницу. Она умерла от травм.

Обидчиц задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 110 УК России «Доведение до самоубийства» и в ближайшее время предъявят подозреваемым обвинение.

Подробности расправы раскрыл «Московский комсомолец». Три девушки приехали в Москву из Владивостока на заработки. Одна из них родила, но органы опеки забрали ребенка. Она рассчитывала вернуться домой и копила деньги на билет. Потерпевшая обещала дать ей в долг, но не сделала этого, и соседки решили ей отомстить - отрезали волосы канцелярским ножом и пообещали оставить без языка, если та позовет на помощь. По информации издания, одна из задержанных дала признательные показания.

В начале года суд в Москве вынес приговор по делу , возбужденному по той же статье. Мужчина довел до самоубийства своего сына и получил 13 лет колонии.

Задержания Уголовное дело Следственный комитет России Москва
13 сентября 2024, 19:25
Гендиректора «Ленбытхима» отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Санкт-Петербургский военный суд отправил главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова под домашний ареста. Его заподозрили в мошенничестве с госконтрактами на сумму более 115 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Судья отклонил ходатайство СК о заключении под стражу гендиректора ООО „Ленбытхим“ Дениса Михайлова. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», - указали в инстанции.

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных с АО «Военторг», глава «Ленбытхима» завысил цены на сырье и материалы. Тем самым подозреваемый присвоил на этом более 20 миллионов рублей.

О задержании Михайлова стало известно 12 сентября. В ходе проверки следователи выяснили, что у него в собственности есть объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции.

Ранее суд арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о коррупции.

Санкт-Петербург Суд Аресты
13 сентября 2024, 18:33
Экс первого зампреда правительства Подмосковья отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Тверской суд принял решение арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Он стал фигурантом дела о взятке, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича», - отметили в сообщении.

Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание экс первого зампреда правительства Подмосковья. Согласно предварительной версии, Бронштейн через посредника получил от коммерсанта взятку в размере 25 миллионов рублей.

Взамен гендиректор коммерческой организации хотел беспрепятственно участвовать в конкурсе на закупку интерактивных панелей в учебные заведения. Результаты расследования находятся под контролем Подмосковной прокуратуры.

Задержания Суд СИЗО Москва
13 сентября 2024, 13:37
Суд оставил под стражей фигурантку дела о торговле детьми
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Мосгорсуд отклонил апелляцию адвоката и оставил под стражей Юлию Логинову, которой предъявили обвинение в торговле детьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Женщину задержали в прошлом году , когда ее ребенок попал в больницу и у него в крови обнаружили запрещенные препараты. Позже ДНК-экспертиза показала, что ни один из 15 детей Логиновой не является ей родным.

По данным следствия, женщина и ее подельницы находили беременных, желавших сделать аборт, и убеждали сохранить детей, окружая всей необходимой заботой. После родов они забирали младенцев и, подделывая документы, оформляли их как своих. Всего следователи выявили почти два десятка таких эпизодов.

Сама подсудимая признала вину и начала активно помогать органам в расследовании.

В августе в этом уголовном деле появился 13-й фигурант.

Уголовное дело Суд Дети Торговля

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