Обвиняемый по делу о теракте в Crocus City Hall обжаловал арест

Актер Алексей Яничев стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, в ноябре 2023 года в центре Москвы 36-летний актер в шутку всем весом навалился на знакомого. Внезапно мужчина скончался.

В связи с этим событием возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Актер находится под подпиской о невыезде.

Яничев, имеющий опыт работы в модельном бизнесе, пробовавший силы в кинематографе и театре, также известен своим утверждением о романтической связи с бывшей женой популярного певца Ромы Жукова. В одном из телеэфиров он даже напал на артиста с кулаками.

Ранее актера Сергея Базанова из сериала «Слово пацана» обвинили в убийстве , совершенном в 2011 году группой лиц из корыстных побуждений. Мужчину оставили под стражей до 20 мая.