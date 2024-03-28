Обвиняемый по делу о теракте в Crocus City Hall обжаловал арест
Проходящий обвиняемым по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон Исломов подал апелляцию для обжалования своего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщило РИА «Новости».
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.
По версии следствия, Аминчона Исломова в преступную группу завлек предполагаемый главарь группы боевиков Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года.
Также криминалисты считают, что Исломов перевел боевику 45 тысяч рублей, которые тот потратил на поездку в Турцию для встречи с организатором теракта