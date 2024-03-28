28 марта 2024, 13:24

Обвиняемый по делу о теракте в Crocus City Hall обжаловал арест

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Проходящий обвиняемым по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон Исломов подал апелляцию для обжалования своего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщило РИА «Новости».

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

По версии следствия, Аминчона Исломова в преступную группу завлек предполагаемый главарь группы боевиков Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года.

Также криминалисты считают, что Исломов перевел боевику 45 тысяч рублей, которые тот потратил на поездку в Турцию для встречи с организатором теракта

Суд Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 13:06
Избившего Рому Жукова актера заподозрили в убийстве
РИА «Новости»
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Актер Алексей Яничев стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, в ноябре 2023 года в центре Москвы 36-летний актер в шутку всем весом навалился на знакомого. Внезапно мужчина скончался.

В связи с этим событием возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Актер находится под подпиской о невыезде.

Яничев, имеющий опыт работы в модельном бизнесе, пробовавший силы в кинематографе и театре, также известен своим утверждением о романтической связи с бывшей женой популярного певца Ромы Жукова. В одном из телеэфиров он даже напал на артиста с кулаками.

Ранее актера Сергея Базанова из сериала «Слово пацана» обвинили в убийстве , совершенном в 2011 году группой лиц из корыстных побуждений. Мужчину оставили под стражей до 20 мая.

Уголовное дело Убийства Актеры
28 марта 2024, 12:24
Житель Ставрополя расстрелял свою семью и свел счеты с жизнью
Unsplash
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В Ставрополе возбудили уголовное дело об убийстве. Мужчина выстрелил в жену, двух дочерей и свел счеты с жизнью. Тела обнаружил его тесть, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, пожилой мужчина 27 марта приехал к дочери, но сначала не смог войти - дверь частного дома закрыли изнутри. Дозвониться до родственников не получилось.

В итоге он все-таки проник внутрь, обнаружил тела зятя и двух малолетних внучек. У девочек были огнестрельные ранения. Женщина выжила, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«В настоящее время, согласно приоритетной версии следствия, мужчина стрелял в жену и убил дочерей», - уточнили в СК.

После этого, как полагает следствие, он свел счеты с жизнью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении и убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних. С места преступления изъяли оружие и гильзы, назначили судебные экспертизы.

Источник «Известий» уточнил, что женщина получила ранение височной области. Ее дочери скончались на месте.

Ранее в Курганской области 53-летнего мужчину обвинили в убийстве молодой жены. У них остался восьмилетний сын.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
28 марта 2024, 06:12
Жителям Южно-Сахалинска вынесли приговор за экстремизм
РИА «Новости»
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Двух задержанных год назад иностранцев в Южно-Сахалинске приговорили к 2,5 и шести годам колонии за создание ячейки международной экстремистской организации. Об этом сообщило СУ СКР по Сахалинской области.

Их судили по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней». Имея авторитет среди земляков один из преступников в 2022 году создал на территории Сахалина ячейку запрещенной в России международной экстремистской религиозной организации. Он привлек еще одного мигранта и вместе с ним занялся пропагандой, распространением специализированной литературы и проведением конспиративных собраний.

ФСБ задержала мужчин в феврале 2023 года. Суд приговорил лидера ячейки к шести годам тюрьмы, его подельника - к 2,5 года. Приговор вступил в силу.

В Ростове-на-Дону задержали пятерых участников ячейки экстремистской организации. Они промышляли вербовкой.

Суд Терроризм Приговоры
28 марта 2024, 01:17
Утопившего сына знакомых в тазу ставропольца арестовали
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Ленинский суд арестовал жителя Ставрополья, который жестоко расправился с пятилетним ребенком своих знакомых. Он утопил мальчика в тазу и выбросил его тело в мусорный бак, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая.

По данным следствия, в ночь убийства подозреваемый находился в квартире с сыном своих знакомых. Он утопил мальчика, затем поместил тело в полимерный пакет и вынес в мусорный контейнер.

Установлено, что мужчина утопил ребенка в тазу с водой , который находился в ванной. На момент преступления житель Ставрополья был пьян. На допросе он признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.

Убийства Суд Дети

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